捷克準總統通話蔡英文 胡錫進：中國「沒生氣」但會「報復」

〔即時新聞/綜合報導〕捷克準總統帕維爾(Petr Pavel)週一(30日)與我國總統蔡英文舉行電話會議,強調挺台不受威權脅迫,引發國際關注。對此,中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進今天(31日)跳出來叫囂,聲稱中國將對帕維爾「進行報復」。

帕維爾30日晚間6點與蔡英文通電話約15分鐘,雙方交流氣氛融洽。帕維爾表示,台灣是可信賴的夥伴,捷克堅定與民主體制並肩,支持台灣維持具有活力的民主制度,不受威權主義脅迫,也將加強與台灣發展各面向的合作關係。

對此,胡錫進今天透過推特發文:「捷克總統當選人帕維爾顯然是想藉由台灣問題來博眼球,享受一下出風頭的感覺,這就是一些政客上演政治噱頭的廉價方式。中國不會因此被激怒,而是會冷靜地對他進行報復。」

網友紛紛在底下開酸「來了,中國的吉娃娃外交」、「對外國元首指指點點,干涉他國事務,甚至語出威脅,這種事情還能被容忍多久?」、「冷靜?帕維爾只不過打一通電話就讓你沒有安全感,你這叫冷靜?」、「都說要報復了,還說沒被激怒」、「不是泱泱大國嗎?小鼻子小眼睛的。中國因為這種小事就要報復他國元首,還敢大言不慚的說給大家聽」。

