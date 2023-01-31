捷克準總統通話蔡英文 胡錫進：中國「沒生氣」但會「報復」

捷克準總統帕維爾剛剛當選，隨即透過電話先後與烏克蘭總統澤倫斯基、台灣總統蔡英文會談，引發國際關注。（法新社）

2023/01/31 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）週一（30日）與我國總統蔡英文舉行電話會議，強調挺台不受威權脅迫，引發國際關注。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進今天（31日）跳出來叫囂，聲稱中國將對帕維爾「進行報復」。

帕維爾30日晚間6點與蔡英文通電話約15分鐘，雙方交流氣氛融洽。帕維爾表示，台灣是可信賴的夥伴，捷克堅定與民主體制並肩，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也將加強與台灣發展各面向的合作關係。

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對此，胡錫進今天透過推特發文：「捷克總統當選人帕維爾顯然是想藉由台灣問題來博眼球，享受一下出風頭的感覺，這就是一些政客上演政治噱頭的廉價方式。中國不會因此被激怒，而是會冷靜地對他進行報復。」

網友紛紛在底下開酸「來了，中國的吉娃娃外交」、「對外國元首指指點點，干涉他國事務，甚至語出威脅，這種事情還能被容忍多久？」、「冷靜？帕維爾只不過打一通電話就讓你沒有安全感，你這叫冷靜？」、「都說要報復了，還說沒被激怒」、「不是泱泱大國嗎？小鼻子小眼睛的。中國因為這種小事就要報復他國元首，還敢大言不慚的說給大家聽」。

Czech president-elect Petr Pavel obviously wants to enjoy the limelight. Using the Taiwan question as a checkpoint to show off is a cheap way for some current politicians to stage a political stunt. China won’t be infuriated, but will retaliate against him calmly. pic.twitter.com/Co0r0bnnuO — Hu Xijin 胡锡进 （@HuXijin_GT） January 30, 2023

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