神奇！女童遭酒駕車撞進商店竟「毫髮無傷」 下秒起身找爸爸

2023/01/31

〔即時新聞/綜合報導〕巴西南馬托格羅索州(Mato Grosso)的博尼塔鎮(Bonito)28日發生驚險車禍,5歲女童瑪麗亞(Maria Luiza)原本坐在商店外人行道上休息,不料一名男子酒駕開車暴衝撞進商店內,瑪莉亞慘遭波及。不過奇蹟的是,她只受到輕傷,當下就能起身逃脫,整個驚悚瞬間全被一旁監視器錄下。

綜合外媒報導,當天上午瑪莉亞跟著父親就坐在商店外人行道的椅子上,沒想到一輛失控的車子突然朝父女倆撞上,差點帶走兩人性命。

從監視器畫面能發現,該輛轎車當時突失速轉彎,先撞上對向行駛的機車騎士,隨後撞上人行道上的瑪莉亞,整輛車子直接暴衝進商店內。瑪莉亞的父親則是提早注意到並成功逃離,躲過一劫。但神奇的是,瑪莉亞被車子強大外力撞進商店內後,竟還能直接起身衝到其父親身旁。

報導指出,瑪莉亞送醫檢查後並無大礙,只有碎玻璃造成的輕傷,另一名被撞的機車騎士則是嚴重骨折送醫。瑪莉亞母親憤怒表示,女兒3個月前才被另一名酒駕司機撞上,頭部縫了26針,如今卻又遇到類似事件,呼籲民眾一定不要酒駕。

警方調查,肇事司機因酒駕才會讓車輛失控,酒測值也嚴重超標,該名司機宣稱對整起事發過程都沒印象,目前已遭到警方逮捕。

