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    神奇！女童遭酒駕車撞進商店竟「毫髮無傷」 下秒起身找爸爸

    女童遭酒駕車輛撞進店內，竟能馬上起身衝向父親。（圖擷取自推特）

    女童遭酒駕車輛撞進店內，竟能馬上起身衝向父親。（圖擷取自推特）

    2023/01/31 19:26

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso）的博尼塔鎮（Bonito）28日發生驚險車禍，5歲女童瑪麗亞（Maria Luiza）原本坐在商店外人行道上休息，不料一名男子酒駕開車暴衝撞進商店內，瑪莉亞慘遭波及。不過奇蹟的是，她只受到輕傷，當下就能起身逃脫，整個驚悚瞬間全被一旁監視器錄下。

    綜合外媒報導，當天上午瑪莉亞跟著父親就坐在商店外人行道的椅子上，沒想到一輛失控的車子突然朝父女倆撞上，差點帶走兩人性命。

    從監視器畫面能發現，該輛轎車當時突失速轉彎，先撞上對向行駛的機車騎士，隨後撞上人行道上的瑪莉亞，整輛車子直接暴衝進商店內。瑪莉亞的父親則是提早注意到並成功逃離，躲過一劫。但神奇的是，瑪莉亞被車子強大外力撞進商店內後，竟還能直接起身衝到其父親身旁。

    報導指出，瑪莉亞送醫檢查後並無大礙，只有碎玻璃造成的輕傷，另一名被撞的機車騎士則是嚴重骨折送醫。瑪莉亞母親憤怒表示，女兒3個月前才被另一名酒駕司機撞上，頭部縫了26針，如今卻又遇到類似事件，呼籲民眾一定不要酒駕。

    警方調查，肇事司機因酒駕才會讓車輛失控，酒測值也嚴重超標，該名司機宣稱對整起事發過程都沒印象，目前已遭到警方逮捕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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