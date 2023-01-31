方艙改裝「人才公寓」 中國網友狠酸：「人礦」就是好處置

中國社群平台近日傳出，山東濟南一處棄置方艙被改為「人才公寓」，企業員工直接帶著行李入住，引起議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

2023/01/31 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地自因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時大肆興建「方艙醫院」，當作集中隔離場地，但自從去年12月鬆綁防疫措施後，許多方艙遭棄置，近日網路社群平台傳出，山東省濟南一處棄置方艙被改為「人才公寓」，讓企業員工直接帶著行李入住，消息曝光引起外界詫異，有網友狠酸「想出這招的是人才，讓他先住幾天」、「人礦公寓」。

推特用戶「李老師不是你老師」28日貼出1段網友投稿影片，指出山東濟南高新區廢物利用，將棄置方艙醫院改造成技能「人才公寓」，並於26日正式對外亮相，首批改造650間房間，緩解園區企業公司提供技能人才住宿問題，員工可以直接拎行李入住。

請繼續往下閱讀...

PO文發布後，吸引許多網友紛紛表達不同看法，有網友怒批「人才就住這種鐵皮房？」「什麼人礦公寓」、「眾所周知方艙基本都是建在郊外，讓人才每天不是在通勤就是在通勤的路上」、「人礦就是好處置」、「呵呵，人才......」、「想出這招的是人才，讓他先住幾天」、「嚴重懷疑又是擺拍」、「近平的傑作」、「拿著納稅人的錢瞎造呀」。

還有網友理性回應「乍一看這個新聞，還覺得挺好呢，物盡其用，閒著也是閒著。仔細一看新聞配圖，忍不住笑出了聲。這不就是民工兄弟們在工地上住的那種活動板房嗎？這需要投資超過230億建嗎？哪個工地上沒有啊」、「說白了，這就是給來當地打工的人住的，對那些離家遠的工人來說無疑是個不錯臨時安身之處。這跟人才公寓不一樣，這算是個員工宿舍，國內真正的人才公寓大概都是鋼筋混凝土樓房，不可能給人這種板房入住」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法