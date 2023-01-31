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    飛過半個地球找網婆許終生 高富帥出車禍撞斷脖子魂斷異鄉

    一名瑞典男子和泰國女子網戀之後決定見面，這名男子飛往泰國，不幸竟在騎車兜風時發生車禍，命喪異鄉。示意圖。（資料照）

    一名瑞典男子和泰國女子網戀之後決定見面，這名男子飛往泰國，不幸竟在騎車兜風時發生車禍，命喪異鄉。示意圖。（資料照）

    2023/01/31 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕一名瑞典男子和泰國女子網戀之後決定見面，這名男子不遠千里，飛往泰國，兩人共處5日，策畫著未來生活，不幸這名男子在騎車兜風時發生車禍，命喪異鄉，甜蜜戀情破碎，留下心碎的女友。

    綜合外媒報導，瑞典50歲男子馬諦斯（Stefan Mattias）和泰國27歲女子維拉奴克（Veeranuch Buthinkong）約在2年前透過網路發展戀情，天天打電話、傳訊息聊天，密切互動使感情迅速升溫，兩人互許終生，馬諦斯更是承諾未來要給對方一個更美好的生活，規劃要把維拉奴克接來瑞典，一起住在「大房子」裡。

    馬諦斯兌現自己的承諾，在日前辭去工作，跨越大半個地球飛到泰國來找維拉奴克，打算一邊規劃未來生活，同時取得維拉奴克的親友祝福。本月28日，馬諦斯吃過午餐後，想騎機車去附近兜風，維拉奴克還叮囑馬諦斯要小心騎車，孰料這一趟竟是天人永隔。

    當時，馬諦斯騎出女友住家村落約6公里，他在一個彎道打滑，掉進路邊小溝，頭部大力撞擊到一根水泥管，當場死亡。馬諦斯的遺體頸部斷掉、頭部受創，右腿還有一道很深的傷口；周邊居民表示，事故當下有聽到機車高速行駛，接著就傳來碰撞聲，警方推測是馬諦斯在路況陌生處超速行駛才釀成意外，遺體將送屍檢調查。

    維拉奴克得知噩耗後相當心碎，表示男友只在泰國待了5天，「他很富有、要在大房子裡照顧我，但現在我已經一無所有了」。

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