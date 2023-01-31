相隔5萬年掠過地球 「綠色彗星」本週現身

綠色彗星C/2022 E3 （ZTF）將於本週掠過地球，是近5萬年來首次。（路透）

2023/01/31 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕一顆已潛伏在夜空中數個月的綠色彗星，預計在本週掠過地球，將是近5萬年來首次，與地球最近距離約4250萬公里，近日將最為清晰可見。

《路透》報導，綠色彗星的正式名稱為C/2022 E3 （ZTF），天文學家於2022年3月2日首次發現其身影。彗星的翡翠色調反映了彗星的化學成分，是彗星的彗髮中，陽光與碳基分子相互衝突的結果。

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根據加州理工學院（Caltech）物理學教授普林斯（Thomas Prince）的說法，綠色彗星形成於太陽系的早期階段，將提供有關原始太陽系的重要線索。事實上，上次綠色彗星掠過地球時，尼安德塔人仍在歐亞大陸活動，長毛象和劍齒虎等冰河時期哺乳類動物，也仍正活躍著。

美國國家航空暨太空總署（NASA）將利用韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測這顆綠色彗星，探究太陽系早期形成的線索。NASA行星科學家米拉姆（Stefanie Milam）表示：「我們會尋找無法從地球取得的特定分子特徵。憑藉韋伯望遠鏡的優異性能，預期將有新的發現」。

民眾透過雙筒望遠鏡，即可在近日一睹綠色彗星的身影。今天（31日）彗星將出現在北斗七星和北極星之間；2月2日週四，彗星則會出現在鹿豹座附近，與大熊座中的北斗七星、小熊座中的小北斗七星相鄰。

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