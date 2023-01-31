日研究：家裡養寵物竟可降低逾半老年保險費

日本東京健康長壽醫療中心的團隊近日在美國科學雜誌《PLOS ONE》發表研究結果，沒有寵物的老年人所需的長照保險費用竟高出有飼養貓狗等寵物的老年人一半以上。這是首度有研究表示養寵物可降低相關社會保險的費用。（資料照）

2023/01/31 03:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京健康長壽醫療中心的團隊近日在美國科學雜誌《PLOS ONE》發表研究結果，這項對460人研究的結果顯示，沒有寵物的老年人所需的長照保險費用竟高出有飼養貓狗等寵物的老年人一半以上。這是首度有研究表示養寵物可降低相關社會保險的費用。

根據日媒《共同社》報導，該中心的合作研究員以及國立環境研究所主任研究員表示，如果老年人處於容易養寵物的環境，有望能降低晚年長照和社會保險等費用。研究員認為，照顧寵物會使老年人產生更多的責任感、生活不但更有活力而且作息會比較規律，從而減少護理服務。

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這項研究於2017年在日本埼玉縣鳩山町展開調查，並選擇65歲以上有養寵物的96名老年人和不飼養寵物的364名老年人為對象，比較近17個月醫療、護理服務和相關保險的利用情況。

而結果顯示，在年齡構造、慢性病患病率，以及認定需要護理照顧的比例等方面沒有差異。但關於長照相關保險的費用，養寵物的老年人平均每月花費676日元（約新台幣155元），不飼養寵物的老年人則為1420日元（約新台幣330元），前者僅為後者的一半。

從寵物種類來看，狗佔43%，貓佔24%，狗和貓都養的則佔24%。今後團隊也計畫在國內其他地區和海外展開調查，分析護理相關的費用是否還會因寵物種類而存在差異。

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