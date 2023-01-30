波蘭將援烏F-16Block52+ 航程更遠對地打擊更強

波蘭總理莫拉維茨奇宣布正與北約協調，準備向烏克蘭移交F-16戰機。波蘭的F-16能裝備適形油箱與狙擊手先進標定莢艙，為烏軍提供更強的空中作戰能量。圖為安裝適形油箱的波蘭空軍F-16。（歐新社）

2023/01/30 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）宣布，波蘭正與北約協調準備向烏克蘭移交F-16戰機。而波蘭空軍的F-16 Block52+戰機能裝備適形油箱與狙擊手先進標定莢艙，為烏軍提供更強的空中作戰能量。

波蘭空軍目前裝備48架F-16C/D Block52+戰機，36架為單座機，12架為雙座機。Block52+批次為F-16中較先進型號，最重要新增裝備為機背上的適形油箱（CFT），能在不增加戰機阻力下延長作戰航程。F-16生產商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司表示，適形油箱能為F-16的有效任務航程與滯空時間延長至少50%。

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Block52+批次也可裝備「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod），使用紅外線或雷射標定功能全天候導引聯合直攻彈藥（JDAM）攻擊，大幅提升F-16對地打擊精確度和使用時機。

除了適形油箱與狙擊手先進標定莢艙外，Block52+批次也裝備ALQ-211（V）4電子雷達作戰套件，使其具有強大電子戰能力。該批次的F-16也可裝備具離軸發射能力的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈與AIM-120C先進中程空對空飛彈。

若波蘭提供烏克蘭的F-16戰機都有保留上述功能，勢必讓烏克蘭空軍獲得更具進攻性的作戰選擇，如奪回更多地區的制空權、壓制俄軍轟炸機，精確打擊俄軍後方補給線與陣地。

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