為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女星安于晴稱遭泰警勒索2萬多元 泰國警方今改口承認收錢

    藝人安于晴日前表示前往泰國旅遊時，遭當地警察無故勒索2萬7000泰銖（約2萬4800元新台幣），引發關注。今（30）日泰國警方承認當事警察有收錢，至於是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。（圖擷取自安于晴臉書；本報合成）

    藝人安于晴日前表示前往泰國旅遊時，遭當地警察無故勒索2萬7000泰銖（約2萬4800元新台幣），引發關注。今（30）日泰國警方承認當事警察有收錢，至於是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。（圖擷取自安于晴臉書；本報合成）

    2023/01/30 20:38

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人安于晴日前表示前往泰國旅遊時，遭當地警察無故勒索2萬7000泰銖（約2萬4800元新台幣），引發關注。今（30）日泰國警方改口承認當事警察有收錢，但是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。

    安于晴日前在Instagram表示，1月4日她和朋友在中國駐泰使館附近被警方以各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機，後來才發現警察只是為了錢，最終只能交出2萬7000泰銖給警察才被放行。

    綜合泰國媒體報導，泰國皇家警察和曼谷市警局原先否認警方勒索安于晴，表示在安于晴車上查到在泰國屬於非法的電子煙，警方也並未對她採取法律行動便放她走，並指監視器畫面和安于晴的說法不符。

    但今日《曼谷郵報》報導，曼谷市警局負責調查此案的專員提帝（Thiti Saengsawang）召開記者會表示，當天在臨檢站的警察承認有收錢，因安于晴被臨檢時有電子煙，警方要安于晴一行人付錢以免去調查。

    但提帝也表示，是誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中，他們正在蒐集更多證據，包括目擊者的說法以及涉案警方的自白。泰國皇家警察隨後也發表聲明表示會成立紀律委員會，嚴防相關行為。

    而在曼谷市警局舉行記者會前，泰國知名爆料人士，按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit ）表示他有影片證明泰國警方勒索安于晴，影片來源是曾和安于晴一行人一起吃飯的一位泰國女子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到老公買春 泰國人妻氣炸扒光賣淫女狂搧耳光！
    2023/01/28 14:48

    抓到老公買春 泰國人妻氣炸扒光賣淫女狂搧耳光！
    中國遊客掏錢躲入境檢查、泰國警察開道護送 影片發布後慘遭調查
    2023/01/23 15:25

    中國遊客掏錢躲入境檢查、泰國警察開道護送 影片發布後慘遭調查
    回家跪算盤？老公下車小便直接開走 她摸黑徒步20公里尋夫
    2023/01/23 14:53

    回家跪算盤？老公下車小便直接開走 她摸黑徒步20公里尋夫
    觀光業推動經濟成長 泰國央行將升息
    2023/01/23 13:07

    觀光業推動經濟成長 泰國央行將升息
    泰國大象營添購6頭象 迎各地遊客回流
    2023/01/22 12:13

    泰國大象營添購6頭象 迎各地遊客回流
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播