女星安于晴稱遭泰警勒索2萬多元 泰國警方今改口承認收錢

藝人安于晴日前表示前往泰國旅遊時，遭當地警察無故勒索2萬7000泰銖（約2萬4800元新台幣），引發關注。今（30）日泰國警方承認當事警察有收錢，至於是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。（圖擷取自安于晴臉書；本報合成）

2023/01/30 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕藝人安于晴日前表示前往泰國旅遊時，遭當地警察無故勒索2萬7000泰銖（約2萬4800元新台幣），引發關注。今（30）日泰國警方改口承認當事警察有收錢，但是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。

安于晴日前在Instagram表示，1月4日她和朋友在中國駐泰使館附近被警方以各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機，後來才發現警察只是為了錢，最終只能交出2萬7000泰銖給警察才被放行。

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綜合泰國媒體報導，泰國皇家警察和曼谷市警局原先否認警方勒索安于晴，表示在安于晴車上查到在泰國屬於非法的電子煙，警方也並未對她採取法律行動便放她走，並指監視器畫面和安于晴的說法不符。

但今日《曼谷郵報》報導，曼谷市警局負責調查此案的專員提帝（Thiti Saengsawang）召開記者會表示，當天在臨檢站的警察承認有收錢，因安于晴被臨檢時有電子煙，警方要安于晴一行人付錢以免去調查。

但提帝也表示，是誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中，他們正在蒐集更多證據，包括目擊者的說法以及涉案警方的自白。泰國皇家警察隨後也發表聲明表示會成立紀律委員會，嚴防相關行為。

而在曼谷市警局舉行記者會前，泰國知名爆料人士，按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit ）表示他有影片證明泰國警方勒索安于晴，影片來源是曾和安于晴一行人一起吃飯的一位泰國女子。

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