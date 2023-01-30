把握好天氣！週三前氣溫回升 各地早晚溫差大

紫外線指數方面，除台東為高量級外，其他縣市皆為中量級。（擷取自中央氣象局）

2023/01/30 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕週二（31日）各地天氣晴朗穩定，週三前寒流減弱，但需注意日夜溫差大，也要留意西半部的空氣品質。隨著大陸高壓逐漸出海，帶來海上比較溫暖的偏東甚至東南風，週二全台的氣溫會進一步回升，尤其因為環境水氣少，只有東半部有些零星迎風面降雨。

溫度方面，各地高溫可以來到20到23度，高屏內陸地區溫度會再更高一些，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，台南以北及宜蘭低溫10到12度，高屏及花東低溫13、14度，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區仍舊有10度以下氣溫發生的機率，各地日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

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天氣風險公司指出，週一至週三天氣穩定，但日夜溫差大，週四東北季風增強，原本的高溫下降，週末則伴隨華南水氣東移，中北部、東半部有短暫雨。

紫外線指數方面，除台東為高量級外，其他縣市皆為中量級。

空氣品質部分，週二環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，竹苗至中部沿海地區可能出現背風渦流致局部地區污染物濃度上升；夜晚及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南、馬祖短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，基隆北海岸、東北部、恆春半島沿海空曠地區仍有較強陣風，海邊活動請注意安全；清晨中南部地區及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意行車安全。

空氣品質部分，週二環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，竹苗至中部沿海地區可能出現背風渦流致局部地區污染物濃度上升；夜晚及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南、馬祖短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

各地高溫可以來到20到23度，高屏內陸地區溫度會再更高一些，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，台南以北及宜蘭低溫10到12度，高屏及花東低溫13、14度，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區仍舊有10度以下氣溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

週二（31日）各地天氣晴朗穩定，週三前寒流減弱，但需注意日夜溫差大，也要留意西半部的空氣品質。（資料照）

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