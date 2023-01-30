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    美中2025開戰 胡錫進稱中國「要有三條件」才會贏

    美國空軍空中機動司令部司令米尼漢上將指出，美國可能在2025年因為台灣問題與中國開戰。對此中共媒體《環球時報》前總編輯胡錫進表示，中國至少要有千枚核彈、一天對台灣投放萬枚以上炸彈等條件，才有可能贏得戰爭。（圖擷取自微博）

    美國空軍空中機動司令部司令米尼漢上將指出，美國可能在2025年因為台灣問題與中國開戰。對此中共媒體《環球時報》前總編輯胡錫進表示，中國至少要有千枚核彈、一天對台灣投放萬枚以上炸彈等條件，才有可能贏得戰爭。（圖擷取自微博）

    2023/01/30 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍空中機動司令部（AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）上將27日指出，美國可能在2025年因為台灣問題與中國開戰。對此中共媒體《環球時報》前總編輯胡錫進今（30）日則稱，中國至少要有一千枚核彈、一天對台灣投放萬枚以上炸彈等條件，才有可能贏得戰爭。

    胡錫進在微博發文表示，台灣絕不敢在未來幾年宣布「法理台獨」，美國也不敢直接在台海主動挑起戰端，「主動權完全在中國一邊」。他也表示，台海戰爭打不打，怎麼打，是中國這邊說了算。

    但胡錫進也認為，若兩岸一定要開戰，勢必是和平統一的可能性歸零，且美台製造「台獨」變本加厲。他也提到自己作為一名老兵，相信解放軍不打無準備之仗，並需要三個條件才能打贏戰爭。

    胡錫進指出，首先中國的核彈一定要達到一千枚以上，以威嚇美國，使其認為解放軍將有充足的底氣把參戰航艦和軍隊照死裡打，參戰的美軍必全軍覆沒無疑，因此美國捲入戰爭的念頭就會提前受到沉重打擊，屆時參戰的意願就會被壓制到零附近。

    胡錫進接著表示，中國用於台海地區的常規軍力準備一定要形成壓倒性優勢，彈藥和戰機總量都要超過美日台可以調動參戰力量的總和，開戰後軍工產業的後勤能力、每天發射的彈藥數量也要超過美日澳。

    胡錫進也認為，中國需要在一天內對台灣投射萬枚以上的炸彈，必須超過美國在伊拉克戰爭和科索沃戰爭的單日投彈量，在最短時間內摧毀國軍戰鬥力，也必須在第一時間炸癱台灣的交通、電力、廣播電視和網路等基礎設施，摧毀台灣「台獨」勢力戰鬥下去的意志。

    最後他則嗆聲美國，表示米尼漢上將和他的將軍不要想用輿論戰嚇唬中國，他們如果想通過渲染「戰爭將至」來爭取更多軍費，也需要做得更聰明些。不斷推演台海戰爭，強調兩邊的厲兵秣馬，最終只能把自己搞進死胡同，並且自取其辱。

    相關新聞請見︰

    胡錫進微博發文

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