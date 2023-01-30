放射性銫137容器遺失 澳洲當局坦言恐永遠找不到

澳洲當局呼籲，西澳地區民眾若發現含有放射性銫137的小型容器，千萬要遠離。（圖片取自臉書Department of Fire and Emergency Services WA）

2023/01/30 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞西澳政府日前承認，2個禮拜前弄丟了一個含有放射性銫137的小型容器。然而經過長時間搜索，仍然不見蹤影，目前只知道範圍可能在首府伯斯至採礦小鎮紐曼（Newman）1400公里之間，當局坦言可能永遠找不到。銫137容器中的放射性物質，近距離接觸可能導致灼傷，而持續照射則恐致急性放射線症候群，甚至提高罹患癌症的風險。

根據衛報指出，澳洲政府於1月10日至16日期間，丟失一個含有放射性物質銫137的小型容器，直徑僅0.6公分、長度0.8公分。當局推測，是從西澳紐曼皮爾巴拉地區開往首都伯斯的一輛卡車上掉落，卡車司機在25日才發現該容器遺失。據悉，是因為包裹容器的安全儀螺絲鬆脫，隨著卡車行駛震動而脫落。

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西澳大利亞消防和緊急服務部（Dfes）表示，正在以輻射探測器來偵測射線，然而卡車行經的距離長達1400公里，範圍之大也讓Dfes坦言可能永遠都找不到。對於整起事件，警方目前確定是一起意外事故，司機並不會受到刑事訴訟，且排除了任何竊盜的可能。政府也擔心，有民眾誤撿銫137容器，強調放射性物質會讓皮膚灼傷，且長時間接觸可能導致急性放射線症候群，要求民眾千萬要遠離。

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