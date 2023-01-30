前首相曝戰爭前曾收普廷飛彈威脅：一分鐘內抵達英國

英國前首相強森在BBC新紀錄片中透露，烏俄戰爭前曾收到俄羅斯的飛彈威脅（路透社）

2023/01/30 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國前首相強森（Boris Johnson）近日在BBC製作的紀錄片中回憶，在烏俄戰爭開戰前，普廷曾放話威脅英國。強森在一次通話中，試圖說服普廷不要開打，然而普廷卻要求英國別多管閒事，更威脅道：別忘了俄羅斯有飛彈，可以在一分鐘內發射炸翻英國。

根據衛報指出，日前BBC一檔新紀錄片，描述關於烏俄兩國的衝突，以及2月俄羅斯入侵的導火線。而英國前首相強森在紀錄片中發聲，透露在開戰之前，曾致電普廷警告如若俄國真的打破和平，將會受到西方國家更嚴厲的制裁。然而，普廷卻語帶威脅回應道，自己不想傷害強森，但只要有了飛彈，轟炸英國是只需要一分鐘的事。

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強森在烏俄戰爭前一直告訴西方國家，普廷的言論不單單只是空口說白話。直至衝突真正爆發後，強森也成為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最大的支持者之一，並在辭去英國總理一職後，拜訪了基輔。

另外，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）也在紀錄片中透露，自己沒能在造訪莫斯科時，以談判的方式阻止戰爭。華萊士說，當時一名軍事高官表示自己的母親來自烏克蘭，所以不會讓戰爭發生，但華萊士當時清楚知道，這名高官明顯在說謊。

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