空中相撞？印度2戰機演訓墜毀 2生還1人下落不明

2023/01/28 16:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度空軍一架Su-30和一架幻象2000自瓜廖爾空軍基地(Gwalior air base)起飛,今(28)日凌晨發生墜毀事故,已知2名飛行員生還、1人下落不明,搜救持續進行中。

綜合印媒報導,一架Su-30和一架幻象2000戰鬥機今天凌晨自廖爾空軍基地訓練演習時,不幸墜毀於中央邦莫雷納(Morena)附近。

請繼續往下閱讀...

當地官員指,Su-30上有兩名飛行員,幻象2000上則有1名飛行員,其中兩人安全逃生,當局已派出直升機搜救另一名飛行員,而墜毀原因是否是兩架戰機空中相撞,也在調查釐清中。

#WATCH | Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe