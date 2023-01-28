為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    空中相撞？印度2戰機演訓墜毀 2生還1人下落不明

    印度今天凌晨發生兩戰機墜毀事故，已知2人生還1人下落不明，目前搜救仍在進行中。圖為印度Su-30戰機。（彭博社）

    印度今天凌晨發生兩戰機墜毀事故，已知2人生還1人下落不明，目前搜救仍在進行中。圖為印度Su-30戰機。（彭博社）

    2023/01/28 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍一架Su-30和一架幻象2000自瓜廖爾空軍基地（Gwalior air base）起飛，今（28）日凌晨發生墜毀事故，已知2名飛行員生還、1人下落不明，搜救持續進行中。

    綜合印媒報導，一架Su-30和一架幻象2000戰鬥機今天凌晨自廖爾空軍基地訓練演習時，不幸墜毀於中央邦莫雷納（Morena）附近。

    當地官員指，Su-30上有兩名飛行員，幻象2000上則有1名飛行員，其中兩人安全逃生，當局已派出直升機搜救另一名飛行員，而墜毀原因是否是兩架戰機空中相撞，也在調查釐清中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度首富遭控操縱股價 7企業市值1天蒸發3000億
    2023/01/27 13:04

    印度首富遭控操縱股價 7企業市值1天蒸發3000億
    全球首款 印度推出噴鼻式武肺疫苗
    2023/01/27 10:18

    全球首款 印度推出噴鼻式武肺疫苗

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    軍情動態》超壯觀！美派百架軍機飛抵以色列聯合演習
    2023/01/26 17:55

    軍情動態》超壯觀！美派百架軍機飛抵以色列聯合演習
    即食歷史》經常在動漫和電玩聽聞的「阿修羅」，實際其實是什麼？
    2023/01/26 10:00

    即食歷史》經常在動漫和電玩聽聞的「阿修羅」，實際其實是什麼？
    這麼神奇？ 印度法官斷案：牛糞防輻射、牛尿治百病
    2023/01/24 21:46

    這麼神奇？ 印度法官斷案：牛糞防輻射、牛尿治百病
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播