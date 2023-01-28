美佛州驚傳大規模假學歷案 3所護理學校送出7600份偽造文憑

美國佛州3所護理學校涉嫌發放7600多份偽造文憑。圖為涉案的西恩納學院。（圖擷自Google街景）

2023/01/28 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州3所已停招的護理學校，涉嫌於2016年至2021年發放7600多份偽造文憑，受益人取得假學歷後大多是投入相關職業且遍布各州，這代表美國各大醫療場所可能有數千個假護理師。

據《CBS》報導，這3所位於南佛羅里達的學校分別為西恩納學院（Siena College）、棕櫚灘護理學院（Palm Beach School of Nursing）、聖心國際學院（Sacred Heart International Institute）。

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美國司法部表示，拿到假學歷的「畢業生」能夠藉此參加國家護理考試，然後在各州取得護理師執照和工作，範圍包括俄亥俄州、紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州、喬治亞州、馬里蘭州、德州等等。

美國司法部目前已起訴超過24名涉及販賣假文憑的嫌犯，他們每人都面臨最高20年有期徒刑，例如紐澤西州男子威瑟斯彭（Stanton Witherspoon）、塞魯（Alfred Sellu）和紐約州男子伯納德爾（Rene Bernadel），他們找來希望取得護理學歷的民眾後，會和涉案學校合作偽造文憑和成績單。

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