為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美佛州驚傳大規模假學歷案 3所護理學校送出7600份偽造文憑

    美國佛州3所護理學校涉嫌發放7600多份偽造文憑。圖為涉案的西恩納學院。（圖擷自Google街景）

    美國佛州3所護理學校涉嫌發放7600多份偽造文憑。圖為涉案的西恩納學院。（圖擷自Google街景）

    2023/01/28 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州3所已停招的護理學校，涉嫌於2016年至2021年發放7600多份偽造文憑，受益人取得假學歷後大多是投入相關職業且遍布各州，這代表美國各大醫療場所可能有數千個假護理師。

    《CBS》報導，這3所位於南佛羅里達的學校分別為西恩納學院（Siena College）、棕櫚灘護理學院（Palm Beach School of Nursing）、聖心國際學院（Sacred Heart International Institute）。

    美國司法部表示，拿到假學歷的「畢業生」能夠藉此參加國家護理考試，然後在各州取得護理師執照和工作，範圍包括俄亥俄州、紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州、喬治亞州、馬里蘭州、德州等等。

    美國司法部目前已起訴超過24名涉及販賣假文憑的嫌犯，他們每人都面臨最高20年有期徒刑，例如紐澤西州男子威瑟斯彭（Stanton Witherspoon）、塞魯（Alfred Sellu）和紐約州男子伯納德爾（Rene Bernadel），他們找來希望取得護理學歷的民眾後，會和涉案學校合作偽造文憑和成績單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高職肄業板模工誆稱醫學系肄業 應徵輔導老師教學不力露餡
    2022/09/25 12:44

    高職肄業板模工誆稱醫學系肄業 應徵輔導老師教學不力露餡
    偽造碩士證書應徵國小教師 女師教10年被抓包
    2022/07/30 09:38

    偽造碩士證書應徵國小教師 女師教10年被抓包

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    北大知名女教授 博士學歷被爆來自野雞大學
    2022/07/21 06:27

    北大知名女教授 博士學歷被爆來自野雞大學
    台版神鬼交鋒 冒牌「陳俊聖」國中畢業假冒台大碩士騙財騙色
    2022/06/01 12:51

    台版神鬼交鋒 冒牌「陳俊聖」國中畢業假冒台大碩士騙財騙色
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播