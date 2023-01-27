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    要求美台恢復邦交、終止一中 美近20眾議員推重大友台案

    美國聯邦眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）為首的近20名美國共和黨籍聯邦眾議員聯合推出重大友台法案，要求華府恢復美台邦交關係、終止所謂「一中政策」。（路透）（記者楊芙宜攝）

    美國聯邦眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）為首的近20名美國共和黨籍聯邦眾議員聯合推出重大友台法案，要求華府恢復美台邦交關係、終止所謂「一中政策」。（路透）（記者楊芙宜攝）

    2023/01/27 19:47

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）今（27）日報導，由來自威斯康辛州的聯邦眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）、賓州的聯邦眾議員裴利（Scott Perry）等近20名美國共和黨籍聯邦眾議員，本週共同推出一項重大友台議案，要求美國恢復與台灣的外交關係，並終止過時和適得其反的「一個中國」政策。此案還要求拜登政府支持台灣在國際組織中的會員身份，並就美台自由貿易協定進行談判。

    蒂凡尼26日聲明指出，從美國前總統「尼克森和卡特時代以來，世界發生了巨大變化，現在是美國政策反映這一事實的時候了」、「台灣是一個自由、民主和獨立的國家——從未受中華人民共和國控制或成為其領土的一部分。任何與此相反的示意都是謊言。」

    此案另一位共同發起人裴利也發聲明指出：「現在是...承認美國政府幾十年來一直否認的現實的時候了：台灣是一個獨立的國家。作為我們長期和珍視的夥伴，早就該正確地認可他們獨立於共產主義中國。」

    報導指出，蒂凡尼眾議員與另一位美國國會議員在上一屆國會期間就共同提出類似議案，而這一次與他一起作為該議案共同發起人的國會議員共有18人，包括眾議院新成立的特設中國委員會的成員、來自加州的眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。

    根據報導，這項議案要求，美國總統應當承認台灣的民選政府，實現美台外交關係的正常化、互派大使；取消華府部門限制美台官員之間正常交流與互動的規定，並與台灣就建立美台自由貿易協定展開正式談判。

    此外，該議案指出，美國官員應採取步驟，推動台灣作為正式會員加入聯合國，以及美國是成員的其他國際組織。

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