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    白宮首次歡慶農曆新年 拜登悼念加州2槍擊案罹難者

    白宮首次舉辦「農曆新年」慶祝活動，總統拜登、第一夫人吉兒出席時服飾配件都可見大紅色。（歐新社）

    白宮首次舉辦「農曆新年」慶祝活動，總統拜登、第一夫人吉兒出席時服飾配件都可見大紅色。（歐新社）

    2023/01/27 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕白宮選在大年初五首次舉行「農曆新年」慶祝活動，總統拜登、第一夫人吉兒（Jill Biden）穿搭上都特別配上大紅色，年味十足，拜登致詞先為加州蒙特瑞公園（Monterey Park）與半月灣（Half Moon Bay）兩起槍擊案致哀。

    綜合外媒報導，加州連續在春節3天發生兩起亞裔槍手開槍釀18死事件後，白宮首次舉辦「農曆新年」慶祝活動，拜登特別別上大紅領帶、吉兒則身穿紅底金刺繡的旗袍出席，現場還有舞龍舞獅表演。

    拜登致詞說，槍擊案重創蒙特瑞公園、半月灣社區，居民們恐怕在餘生中痛苦不堪，「作為國家元首，我們必須與他們同在」。他前幾日也致電給蒙特瑞公園槍擊案的英勇男子布蘭登（Brandon Tsay），「26歲還是孩子，如果不是他，後果不堪設想」。

    白宮歡慶「農曆新年」活動早在槍擊案發生前就已規劃，拜登提到，槍擊案發生後，他曾抉擇是否應該改去加州探視，取消歡慶活動，因加州眾議員趙美心（Judy Chu）建議「不該被恐懼和悲傷打敗」，本次歡慶活動才如期舉行，藉此陪伴著彼此。

    拜登帶領現場數十名受邀民眾進行默哀後，話鋒一轉說，對多數人來說，今年是兔年，但對越南社群，今年則是貓年。兔子代表認真、執著、勇於面對巨大挑戰；貓則是雄偉又可愛的保護者，就像他的貓毫無束縛，偶而半夜還突然趴在他頭上，幽默風趣發言讓現場不斷傳出笑聲。

    白宮首次舉辦「農曆新年」慶祝活動，總統拜登觀看舞龍舞獅表演。（歐新社）

    白宮首次舉辦「農曆新年」慶祝活動，總統拜登觀看舞龍舞獅表演。（歐新社）

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