為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾與索馬利亞恐攻組織關係密切 美軍擊斃伊斯蘭國高官

    美軍日前擊斃伊斯蘭國高官蘇丹尼，他與索馬利亞恐攻組織「青年黨」關係密切，更是全球恐攻組織的主要金援者。圖為索馬利亞恐攻組織「青年黨」。（美聯社）

    美軍日前擊斃伊斯蘭國高官蘇丹尼，他與索馬利亞恐攻組織「青年黨」關係密切，更是全球恐攻組織的主要金援者。圖為索馬利亞恐攻組織「青年黨」。（美聯社）

    2023/01/27 11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍日前在索馬利亞擊斃「伊斯蘭國」（IS）高官和其餘十名恐怖份子，這名高官是全球恐怖組織的主要資助者，美軍原擬活捉該高官，但展開行動後發現不可能，遂改成暗殺。該高官曾在索馬利亞財政部工作，並與當地恐攻組織青年黨關係密切。

    根據《美聯社》報導，兩位不願具名的官員揭露這項秘密行動，於26日證實此消息，表示美國特種部隊在索馬利亞北部擊斃「伊斯蘭國」（IS）高官蘇丹尼（Bilal al-Sudani）和其餘十名恐怖份子。

    據悉，美國總統拜登聽取任務的簡報後批准許可，特種部隊在本週展開行動。據不具名官員指出，美國情報機關長年監控蘇丹尼行蹤，他曾資助IS在非洲的恐攻襲擊、以及在阿富汗的「ISIS-K」。

    蘇丹尼更因為和索馬利亞恐攻組織「青年黨」關係密切，曾於2012年被指派任職於索馬利亞財政部。美軍原擬活捉蘇丹尼，但隨著行動展開，美軍意識到活捉計畫不可行，最後擊斃蘇丹尼。

    索馬利亞在本月22日傳出首都市長辦公大樓遭恐攻炸彈襲擊，這場襲擊造成8位平民死亡、16人受傷，索馬利亞當地恐攻組織「青年黨」已承認犯下此案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    索馬利亞首都市長辦公室遭恐攻 傳出8死16傷
    2023/01/23 09:14

    索馬利亞首都市長辦公室遭恐攻 傳出8死16傷
    索馬利亞飯店遇恐攻 增至20死50傷
    2022/08/21 09:20

    索馬利亞飯店遇恐攻 增至20死50傷

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    索馬利亞15日總統大選 宵禁33小時防青年黨恐攻
    2022/05/14 18:53

    索馬利亞15日總統大選 宵禁33小時防青年黨恐攻
    索馬利亞首都遭恐攻 海景餐廳炸彈攻擊6死7傷
    2022/04/23 21:37

    索馬利亞首都遭恐攻 海景餐廳炸彈攻擊6死7傷
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播