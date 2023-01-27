曾與索馬利亞恐攻組織關係密切 美軍擊斃伊斯蘭國高官

美軍日前擊斃伊斯蘭國高官蘇丹尼，他與索馬利亞恐攻組織「青年黨」關係密切，更是全球恐攻組織的主要金援者。圖為索馬利亞恐攻組織「青年黨」。（美聯社）

2023/01/27 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美軍日前在索馬利亞擊斃「伊斯蘭國」（IS）高官和其餘十名恐怖份子，這名高官是全球恐怖組織的主要資助者，美軍原擬活捉該高官，但展開行動後發現不可能，遂改成暗殺。該高官曾在索馬利亞財政部工作，並與當地恐攻組織青年黨關係密切。

根據《美聯社》報導，兩位不願具名的官員揭露這項秘密行動，於26日證實此消息，表示美國特種部隊在索馬利亞北部擊斃「伊斯蘭國」（IS）高官蘇丹尼（Bilal al-Sudani）和其餘十名恐怖份子。

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據悉，美國總統拜登聽取任務的簡報後批准許可，特種部隊在本週展開行動。據不具名官員指出，美國情報機關長年監控蘇丹尼行蹤，他曾資助IS在非洲的恐攻襲擊、以及在阿富汗的「ISIS-K」。

蘇丹尼更因為和索馬利亞恐攻組織「青年黨」關係密切，曾於2012年被指派任職於索馬利亞財政部。美軍原擬活捉蘇丹尼，但隨著行動展開，美軍意識到活捉計畫不可行，最後擊斃蘇丹尼。

索馬利亞在本月22日傳出首都市長辦公大樓遭恐攻炸彈襲擊，這場襲擊造成8位平民死亡、16人受傷，索馬利亞當地恐攻組織「青年黨」已承認犯下此案。

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