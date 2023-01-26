以軍突擊西岸難民營釀9死 還朝醫院兒科部噴催淚瓦斯

巴勒斯坦人26日在以軍突擊約旦河西岸的哲寧難民營後檢視受損情況。（路透）

2023/01/26 18:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴勒斯坦官員指出，以色列26日突擊約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）難民營，造成包括1名老嫗在內的9名巴人死亡與多人受傷，並控以軍對當地1家醫院的兒科部噴催淚瓦斯。

巴勒斯坦自治政府衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）說，以軍衝入哲寧政府醫院，

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，控刻意在朝兒科部發射催淚瓦斯；該難民營情況「危急」，以軍還阻止救護車救援傷患。

以色列軍方在被詢及在哲寧醫院發射催淚瓦斯時拒絕發表評論，僅稱以軍只是在哲寧進行任務。以色列自1967年的六日戰爭以來便佔領約旦河西岸。

26日的突擊讓今年以來在約旦河西岸的巴人死亡人數達到29人（含戰士與平民），其中絕大部分是遭以軍射殺身亡。

哲寧省副省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，當地居民活在「真正的戰爭狀態」中…「以軍正在摧毀一切，並朝一切會動的東西開槍。」

巴人政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的發言人魯代納（Nabil Abu Rudeinah）則指控哲寧突擊是在「國際緘默」下發生，稱此等漠視鼓勵以國當局在全球眾目睽睽下屠殺巴人。

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