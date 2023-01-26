美國眾議員提決議案 呼籲美承認台灣獨立

美國聯邦眾議員帝芬尼。（路透）

2023/01/26 13:08

〔中央社〕美國聯邦眾議員帝芬尼與其他18名國會議員提出一項決議，敦促美國政府屏棄過時且適得其反的一中政策，正式承認台灣獨立地位、支持台灣加入國際組織，並就美台雙邊自由貿易協定展開談判。

帝芬尼（Tom Tiffany）今天在官網分享英文大紀元（The Epoch Times）的報導。報導引述帝芬尼的聲明表示，是時候改變現狀，承認美國數十年來一直否認的事實：台灣是一個獨立國家。作為美國長期與重要合作夥伴，早該正確承認台灣獨立於共產中國。

請繼續往下閱讀...

他表示，台灣被擺到了與北韓以及其他不守規章國家的同一位置。但台灣擴大自身民主，是地球上真正熱愛和平、自由的國家，應當得到承認。

除了帝芬尼外，另有18位國會議員響應這項決議，「國會中越來越多人了解台灣的重要性，以及我們承認台灣，與台灣進行貿易的重要性」。

帝芬尼認為，美國總統應當屏棄過時的一中政策，支持承認台灣是個不受中國管轄或不屬於中國領土的獨立國家這一客觀現實政策。

帝芬尼在聲明中表示，台灣是個自由、民主與獨立的國家，一個從未被中國管轄也非其領土一部分的國家，「任何相反的建議都只是謊言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法