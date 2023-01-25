為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Bondee社群爆紅 前身遭疑為中國問題APP「啫喱」

    中國社群APP「啫喱」洗產地重新上架並更名為「Bondee」，啫喱曾爆出洩漏個資疑雲，上架不到一個月慘遭下架。（圖擷取自Bondee官網）

    中國社群APP「啫喱」洗產地重新上架並更名為「Bondee」，啫喱曾爆出洩漏個資疑雲，上架不到一個月慘遭下架。（圖擷取自Bondee官網）

    2023/01/25 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕​​近日一款火紅社群軟體「Bondee」在台灣引起熱潮，許多人對軟體自製虛擬人偶（Avatar）愛不釋手。不過，這款社群軟體前身遭外界懷疑為中國知名社群APP「啫喱」，團隊重新上架後表示公司設址在新加坡，由美、韓聯合開發，不少網友質疑該公司有「洗產地」行為，且台灣使用者需同意特殊附加條款，引發爭議。

    「Bondee」社群軟體使用者可自選不同人物「捏臉」，創造專屬於自己的虛擬人偶，且使用者還能邀請好友一同加入，體驗虛擬共居生活。「Bondee」憑藉超可愛人物模型於近日席捲亞洲國家，推特上有不少網友分享自己的虛擬人物。

    不過，有台灣網友發現使用軟體之前，需同意「特殊附加條款」，並遭軟體公司標注「中國台灣地區」。該附加條款是針對台灣使用者的個資規範，由於「Bondee」並未在中國上架，網友對附加條款的質疑越漸加深。

    網友指出，「Bondee」發音近似中國用語「蹦迪」，此外，雖然公司地址登記在新加坡，其軟體介面卻可見「啫喱」二字，而「啫喱」其實是一款2022年曾在中國上架的社群軟體。啫喱以元宇宙為噱頭，吸引大量中國年輕人註冊。

    當時啫喱曾爆出洩漏使用者個資疑慮，使用者提供註冊手機號碼後接到惡意騷擾電話，公司隨後發聲明反擊，稱此舉是敵對公司的惡意抹黑；除了洩漏個資風暴，使用者也紛紛表示體驗不佳，諸多醜聞纏身的啫喱僅上架不到一個月，最終仍慘遭下架。

    面對「Bondee」與啫喱兩款社群軟體之間耐人尋味的關係，已有不少台灣網友抵制「Bondee」，砲轟「明明就是中資，還拿美韓聯合開發出來騙人」。啫喱母公司為賽博大象集團，是一間中國網際網路公司。據悉，中國媒體「鳳凰網」曾是啫喱最大股東。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又是因TikTok而死！12歲女童遭同學強迫直播「昏迷挑戰」窒息亡
    2023/01/22 22:23

    又是因TikTok而死！12歲女童遭同學強迫直播「昏迷挑戰」窒息亡
    什麼來頭？成立23天小公司「吃掉」抖音 持股98.81％
    2023/01/21 20:20

    什麼來頭？成立23天小公司「吃掉」抖音 持股98.81％

    震災的11年後 福島的復興現狀
    網友到數位發展部臉書嗆聲 釣出唐鳳本人暖回
    2023/01/21 15:34

    網友到數位發展部臉書嗆聲 釣出唐鳳本人暖回
    歐盟警告TikTok 不做到「這件事」不排除「全面制裁」
    2023/01/21 00:00

    歐盟警告TikTok 不做到「這件事」不排除「全面制裁」

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播