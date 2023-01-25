Bondee社群爆紅 前身遭疑為中國問題APP「啫喱」

中國社群APP「啫喱」洗產地重新上架並更名為「Bondee」，啫喱曾爆出洩漏個資疑雲，上架不到一個月慘遭下架。（圖擷取自Bondee官網）

2023/01/25 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕​​近日一款火紅社群軟體「Bondee」在台灣引起熱潮，許多人對軟體自製虛擬人偶（Avatar）愛不釋手。不過，這款社群軟體前身遭外界懷疑為中國知名社群APP「啫喱」，團隊重新上架後表示公司設址在新加坡，由美、韓聯合開發，不少網友質疑該公司有「洗產地」行為，且台灣使用者需同意特殊附加條款，引發爭議。

「Bondee」社群軟體使用者可自選不同人物「捏臉」，創造專屬於自己的虛擬人偶，且使用者還能邀請好友一同加入，體驗虛擬共居生活。「Bondee」憑藉超可愛人物模型於近日席捲亞洲國家，推特上有不少網友分享自己的虛擬人物。

請繼續往下閱讀...

不過，有台灣網友發現使用軟體之前，需同意「特殊附加條款」，並遭軟體公司標注「中國台灣地區」。該附加條款是針對台灣使用者的個資規範，由於「Bondee」並未在中國上架，網友對附加條款的質疑越漸加深。

網友指出，「Bondee」發音近似中國用語「蹦迪」，此外，雖然公司地址登記在新加坡，其軟體介面卻可見「啫喱」二字，而「啫喱」其實是一款2022年曾在中國上架的社群軟體。啫喱以元宇宙為噱頭，吸引大量中國年輕人註冊。

當時啫喱曾爆出洩漏使用者個資疑慮，使用者提供註冊手機號碼後接到惡意騷擾電話，公司隨後發聲明反擊，稱此舉是敵對公司的惡意抹黑；除了洩漏個資風暴，使用者也紛紛表示體驗不佳，諸多醜聞纏身的啫喱僅上架不到一個月，最終仍慘遭下架。

面對「Bondee」與啫喱兩款社群軟體之間耐人尋味的關係，已有不少台灣網友抵制「Bondee」，砲轟「明明就是中資，還拿美韓聯合開發出來騙人」。啫喱母公司為賽博大象集團，是一間中國網際網路公司。據悉，中國媒體「鳳凰網」曾是啫喱最大股東。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法