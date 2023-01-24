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    這麼神奇？ 印度法官斷案：牛糞防輻射、牛尿治百病

    印度人認為牛是神聖的動物。而印度一名法官去年11月審理案件時更吹噓「喝牛尿可以治百病」。示意圖。（美聯社）

    印度人認為牛是神聖的動物。而印度一名法官去年11月審理案件時更吹噓「喝牛尿可以治百病」。示意圖。（美聯社）

    2023/01/24 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕在印度傳統文化中，牛被視為是神聖的動物，印度古吉拉特邦（Gujarat）一位法官在審理一起走私牛隻案件時，大讚牛糞及牛尿的功效，彷彿在他眼中牛隻無所不能，最後判處害死牛隻的22歲走私犯無期徒刑。

    綜合印度快報（The Indian Express）《法新社》報導，根據最近才公開的一份判決，古吉拉特邦塔皮縣（Tapi）的法官維亞斯（Samir Vyas）去年11月在審理一樁走私牛隻的案件時，在判決書中給出了「相當前衛」的言論。

    此案22歲被告安賈姆（Mohammad Aamin Anjum）在2020年8月試圖用卡車運輸16頭牛到古吉拉特邦境內，當警方將他攔下來時，發現車上因為沒有足夠空間，已有2頭牛死亡。

    根據判決書，維亞斯對牛隻死亡的情況感到痛心疾首，不僅譴責安賈姆「行為非常令人失望」，並強調牛隻的重要性，「在沒有任何一滴牛血滴落到地上的那一天，世界上所有的問題都能迎刃而解。」

    判決書提到，「科學已經證明，就算是原子輻射也不能穿透影響用牛糞搭建的房屋，而飲用牛尿可以治愈許多不治之症。」

    報導指出，安賈姆最後被維亞斯判處無期徒刑，此外還須繳納50萬印度盧比（約合新台幣18.5萬）的罰金。

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