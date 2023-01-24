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    真聰明！英國最年輕門薩組織成員 4歲男童智商139、會7種語言

    4歲男童泰迪霍布斯。（圖擷取自「Somerset Live」臉書粉專）

    4歲男童泰迪霍布斯。（圖擷取自「Somerset Live」臉書粉專）

    2023/01/24 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕英國北薩默塞特郡男童泰迪霍布斯（Teddy Hobbs），從2歲開始學習認字，未滿3歲能運用中文、法文、德文7種語言從1數到100，3歲正式通過世界最大的高智商組織門薩（MENSA）的智商測試，得分高達139分，成為英國最年輕的門薩組織成員。

    綜合外媒報導，現年4歲男童霍布斯（Teddy Hobbs）的母親貝絲（Beth Hobbs）透露，霍布斯利用看電視和平板電腦學習認字和發音，到26個月大時已會閱讀，不到3歲就能使用7種語言從1數到100，包含母語英文、中文、西班牙、德文、威爾士語等，還學會背乘法表，現今已能閱讀小說《哈利波特》，還會唸書給15個月大的小女兒聽。

    貝絲透露，她與丈夫察覺霍布斯自小表現不凡，在他3歲8個月大時聯繫門薩進行智商測驗，結果高達139分，智商位處同年齡層的前0.5％，同時發現他具備8歲孩子的字母和單字辨別能力後獲邀加入門薩組織，成為英國最年輕的協會成員。

    貝絲說，最近霍布斯開始玩麵糰、學習各國不同國旗，未來考慮從事醫療業。她直言「不清楚為什麼兒子這麼聰明，只希望他成為一個好人，對生活感到快樂，這就是任何父母所希望的。」

    據悉，如想加入門薩組織，須經過智力測驗「史丹佛－比奈智力量表」（ Stanford–Binetare IQ test）獲得至少132分，以證明申請人智商是當地人口中最高的前2％；據悉，美國人平均智商為100分。

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