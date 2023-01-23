日相岸田發表施政演說 逆轉少子化為首要任務

日本首相岸田文雄23日在國會開議日發表表施政方針演說表示，解決少子化等不得，現在不做就再也沒機會做。（歐新社）

2023/01/23 17:47

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相岸田文雄23日在國會參眾兩院聯席會議上發表施政方針演說，呼籲就急遽加速的日本少子化採取緊急步驟，直言少子化問題現在不解決就再也沒機會解決。

日本早就意識到人口老齡化與少子化並採取因應政策，但多年來始終不見成效，去年出生人口數甚至跌到歷史新低的不到80萬人，比當局預估提早8年；至於中位數年齡則高達49歲，顯示人口老化情況嚴重。

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岸田在這場日本國會開議的演講中表示，日本正處於能否維持其社會功能的關口…「說到生育與育兒的相關政策，現在不做就再也沒機會做──這是一個不能再等的議題。」

岸田說，他會在6月之前提交將兒童相關政策的預算翻倍的計劃，以及在4月設立一個與兒童以及家庭有關的新的政府部門來監督少子化問題。

根據北京智庫「宇華人口研究所」（YuWa Population Research Institute），在各國育兒成本排名上，日本的育兒成本名列全球第3高，僅次於中國與韓國，而中韓兩國也有人口減少危及全球經濟的隱憂。

此外，這也是岸田自爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，睽違3年首度不戴口罩在國會議場上發表演說，但講台前安裝有透明隔板阻擋飛沫，以及會場上的國會議員與部會首長仍需戴口罩。

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