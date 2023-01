情義相挺！愛沙尼亞捐出全部FH70榴彈砲助烏抗俄

2023/01/23 17:43

〔編譯陳成良/綜合報導〕波羅的海國家愛沙尼亞上週追加1億1300萬歐元(約37億6000萬台幣)的軍援方案,該國軍援烏國總額至今已佔國內生產總值(GDP)約1%。愛沙尼亞駐烏大使庫斯克(Kaimo Kuusk) 證實,愛沙尼亞所有現役155釐米口徑FH70榴彈砲,將全部移交給烏,協助對抗俄羅斯侵略!

烏克蘭「觀察者」(Obozrevatel)電視台23日報導,庫斯克指出,「我們將所有 155釐米榴彈砲都提供給烏克蘭,希望以這種方式開創先例,讓其他國家沒有藉口不向烏克蘭提供必要武器來贏得戰爭。」

根據烏克蘭武裝部隊總參謀部公布的清單,愛沙尼亞最一波對烏軍援項目,包括數十門155釐米FH70和122釐米D-30榴彈砲、數千枚155釐米彈藥、數百具反戰車榴彈發射器、84釐米口徑M2卡爾古斯塔夫無後座力炮(M2 Carl-Gusta frecoilless rifle),以及支援砲兵部隊的裝備等。

根據《2022 軍事平衡》(The Military. Balance 2022)年鑑,愛沙尼亞擁有24門 FH70和36門D-30榴彈砲。

FH70型是英國、德國、義大利三國聯合研製的39倍徑155mm牽引式榴彈砲,自1987年起先後裝備三國陸軍,日本和沙烏地阿拉伯等國也裝備了此砲。 該砲發展歷時15年,在當時是一門性能優異的榴彈炮,時至今日,依然是許多國家地面火力的骨幹。

#Ukraine: We looked more deeply into this FH70 - and we believe this particular example was supplied by Estonia. It has very distinctive 3-color camo and the most importantly the truck used to tow it is a MAN Kat 1 6x6 - as used by the Estonian army.https://t.co/M4NAFHK10Q pic.twitter.com/NF3TPZ2RzO