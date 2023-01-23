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    情義相挺！愛沙尼亞捐出全部FH70榴彈砲助烏抗俄

    愛沙尼亞所有現役155釐米口徑FH70榴彈砲，將全數移交給烏克蘭。（取自愛沙尼亞國防部官網）

    愛沙尼亞所有現役155釐米口徑FH70榴彈砲，將全數移交給烏克蘭。（取自愛沙尼亞國防部官網）

    2023/01/23 17:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕波羅的海國家愛沙尼亞上週追加1億1300萬歐元（約37億6000萬台幣）的軍援方案，該國軍援烏國總額至今已佔國內生產總值（GDP）約1%。愛沙尼亞駐烏大使庫斯克（Kaimo Kuusk） 證實，愛沙尼亞所有現役155釐米口徑FH70榴彈砲，將全部移交給烏，協助對抗俄羅斯侵略！

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台23日報導，庫斯克指出，「我們將所有 155釐米榴彈砲都提供給烏克蘭，希望以這種方式開創先例，讓其他國家沒有藉口不向烏克蘭提供必要武器來贏得戰爭。」

    根據烏克蘭武裝部隊總參謀部公布的清單，愛沙尼亞最一波對烏軍援項目，包括數十門155釐米FH70和122釐米D-30榴彈砲、數千枚155釐米彈藥、數百具反戰車榴彈發射器、84釐米口徑M2卡爾古斯塔夫無後座力炮（M2 Carl-Gusta frecoilless rifle），以及支援砲兵部隊的裝備等。

    根據《2022 軍事平衡》（The Military. Balance 2022）年鑑，愛沙尼亞擁有24門 FH70和36門D-30榴彈砲。

    FH70型是英國、德國、義大利三國聯合研製的39倍徑155mm牽引式榴彈砲，自1987年起先後裝備三國陸軍，日本和沙烏地阿拉伯等國也裝備了此砲。 該砲發展歷時15年，在當時是一門性能優異的榴彈炮，時至今日，依然是許多國家地面火力的骨幹。

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