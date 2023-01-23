澳洲計劃花費10億澳幣 購買智慧型水雷對抗入侵

中國計劃增強在太平洋地區影響力，澳洲將加速購買先進水雷，以保護水上航道與港口免受「潛在侵略者」威脅。（歐新社）

2023/01/23 15:59

〔中央社〕面對中國計劃增強在太平洋地區影響力，澳洲當局今天表示，將加速購買先進水雷，以保護水上航道與港口免受「潛在侵略者」威脅。

路透社報導，澳洲國防部發言人在聲明中表示，所謂的智慧型水雷（smart sea mine）設計用於分辨軍事目標和其他類型船隻。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，「（澳洲）正在加速取得智慧型水雷，將協助確保海上交通安全，並保護澳洲航道」。

儘管澳洲國防部並未透露詳情，但「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）今天報導，坎培拉當局將斥資多達10億澳幣（約6.98億美元，新台幣211億元）購買這種高科技水中武器。

報導引述未具名國防產業消息來源指稱，澳洲聯邦政府將很快公布合約，從歐洲武器供應商手中購買「數量可觀」的水雷。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴澳洲廣播公司（ABC），他不會「在這些國家安全議題上先發制人」。

他說，「我們需要做的是確保有最佳的防禦，因此我們尋求飛彈防禦系統，尋求網路安全，我們正在研究這些所有議題」。

中國計劃加強在太平洋地區部署，並於去年和索羅門群島簽定安全協議，令數十年來視太平洋地區為其勢力範圍的美國與澳洲備感關切。

澳洲過去數年持續增加國防開支，包括於2021年達成協議，自美國和英國手中購買核動力潛艦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法