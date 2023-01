俄出動配備極音速飛彈軍艦 參與中國和南非軍演

俄羅斯搭載「鋯石」極音速飛彈的「蘇聯高希柯夫海軍上將號」驅逐艦,將參與中國和南非的海軍聯合軍演。(美聯社資料照)

2023/01/23 16:23

〔中央社〕俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)今天報導,配備新一代極音速巡弋武器的俄羅斯軍艦2月將參與中國和南非的海軍聯合演習。

這是俄國官方首次正式提及搭載「鋯石」(Zircon)極音速飛彈的「蘇聯高希柯夫海軍上將號」(Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov)驅逐艦將參與軍演。

俄羅斯表示,鋯石飛彈的飛行速度是音速的9倍,射程超過1000公里,與2019年進入戰鬥任務的先鋒滑翔載具(Avangard glide vehicle )構成俄國極音速武器庫的核心。

塔新社引述不具名國防消息來源說:「高希柯夫海軍上將號…將前往敘利亞托土斯(Tartus)的後勤支援點,然後參加中國和南非的海軍聯合演習。」

南非國防軍(African National Defense Force)19日表示,演習將於2月17日至27日在港市德班(Durban)和理查茲灣(Richards Bay)附近舉行,目的在於「強化南非、俄羅斯和中國之間早已蓬勃發展的關係」。

聲明中說,這次演習將是繼2019年後,在南非舉行的第2次3國聯合軍演。

高希柯夫海軍上將號本月曾在挪威海(Norwegian Sea)演習;此前俄國總統普廷將這艘軍艦派往大西洋,向西方發出訊息,明白表示俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮。

