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    俄出動配備極音速飛彈軍艦 參與中國和南非軍演

    俄羅斯搭載「鋯石」極音速飛彈的「蘇聯高希柯夫海軍上將號」驅逐艦，將參與中國和南非的海軍聯合軍演。（美聯社資料照）

    俄羅斯搭載「鋯石」極音速飛彈的「蘇聯高希柯夫海軍上將號」驅逐艦，將參與中國和南非的海軍聯合軍演。（美聯社資料照）

    2023/01/23 16:23

    〔中央社〕俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天報導，配備新一代極音速巡弋武器的俄羅斯軍艦2月將參與中國和南非的海軍聯合演習。

    這是俄國官方首次正式提及搭載「鋯石」（Zircon）極音速飛彈的「蘇聯高希柯夫海軍上將號」（Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov）驅逐艦將參與軍演。

    俄羅斯表示，鋯石飛彈的飛行速度是音速的9倍，射程超過1000公里，與2019年進入戰鬥任務的先鋒滑翔載具（Avangard glide vehicle ）構成俄國極音速武器庫的核心。

    塔新社引述不具名國防消息來源說：「高希柯夫海軍上將號…將前往敘利亞托土斯（Tartus）的後勤支援點，然後參加中國和南非的海軍聯合演習。」

    南非國防軍（African National Defense Force）19日表示，演習將於2月17日至27日在港市德班（Durban）和理查茲灣（Richards Bay）附近舉行，目的在於「強化南非、俄羅斯和中國之間早已蓬勃發展的關係」。

    聲明中說，這次演習將是繼2019年後，在南非舉行的第2次3國聯合軍演。

    高希柯夫海軍上將號本月曾在挪威海（Norwegian Sea）演習；此前俄國總統普廷將這艘軍艦派往大西洋，向西方發出訊息，明白表示俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮。

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