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    回家跪算盤？老公下車小便直接開走 她摸黑徒步20公里尋夫

    55歲的人夫布頓與49歲的妻子安努葉。（圖擷取自「@nypost」推特）

    55歲的人夫布頓與49歲的妻子安努葉。（圖擷取自「@nypost」推特）

    2023/01/23 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國55歲人夫日前開夜車載太太返鄉，中途因為內急緊急停靠路邊在樹叢排解，結束回車上卻沒發現老婆未上車，直接把車開走，妻子大半夜被丟在樹叢，被迫只能「徒步尋夫」走20公里路到附近派出所求助，消息曝光引起外界熱議。

    綜合外媒報導，現年55歲的人夫布頓（Boontom Chaimon）為避開擁塞車潮，他於去年12月25日開夜車載49歲的妻子安努葉（Amnuay Chaimoon）返鄉過節。

    當日約3點左右途中布桐突然內急，緊急停靠車子走進路旁樹叢「排解」。當時安努葉責怪先生「為什麼不開去加油站？」但布頓急著跑進樹叢中小便，安努葉考量車程距離仍有一段路，也跟著下車排解，未料竟是「尋夫」的開端。

    布頓上完後返回車上雖然沒看到妻子，但認為她在後座睡覺，直接開車離開，造成安努葉上完廁所走回原地發現人車兩空，且身上沒錢、沒電話，被迫只能徒步20公里，隔日清晨約5點抵達最近的警察求助。

    由於安努葉沒有背下丈夫手機號碼，只能瘋狂致電自己的手機，狂撥20幾通都沒有人接，直至8點左右布頓才發現妻子根本不在車上，緊急調頭回去接太太，這時他已經開了159.6公里路程，抵達警局後，布頓不斷向太太致歉。

    事發後，當地媒體追問安努葉被丟下心情，她說「丈夫確實健忘，不過2人並沒有爭吵，這件事情發生機率可能是百萬分之一，我現在不想多說什麼，想先回家再說」；據悉，這對夫妻結婚27年，育有1個26歲兒子。

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