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    瑞恩航空班機接獲炸彈警告 戰機護航降落、警搜查未發現爆裂物

    一架從波蘭起飛的瑞恩航空（Ryanair）航班稍早接獲炸彈威脅警告，在兩架F-16戰機的護送下平安降落雅典。經警方搜查，並未發現機上有任何爆裂物。（路透）

    一架從波蘭起飛的瑞恩航空（Ryanair）航班稍早接獲炸彈威脅警告，在兩架F-16戰機的護送下平安降落雅典。經警方搜查，並未發現機上有任何爆裂物。（路透）

    2023/01/23 10:12

    〔中央社〕希臘警方今天表示，一架從波蘭起飛的瑞恩航空（Ryanair）航班稍早接獲炸彈威脅警告，經警方搜查，並未發現機上有任何爆裂物。

    警方聲明指出，已對乘客和飛機進行搜查，「沒有發現任何可疑之處」。

    希臘官員說，這架從波蘭卡多維斯（Katowice）起飛、載有190人的波音737型客機，先由匈牙利戰機尾隨護航，之後在兩架F-16戰機的護送下平安降落雅典。

    卡多維斯機場公關經理亞當西克（Piotr Adamczyk）表示，當飛機飛越斯洛伐克（Slovakia）上空時，他們接到電話警告。

    亞當西克告訴法新社：「在飛機起飛後，機場資訊中心接到電話，說機上可能有爆炸裝置。」

    這架飛機在接近雅典時轉向海上飛行，作為預防措施，最後於格林威治時間近16時降落雅典國際機場（Athens International Airport）一個獨立區域，延誤了近兩個半小時。

    瑞恩航空聲明指出：「從卡多維斯飛往雅典的FR6385航班機組人員接獲通知，說機上可能有安全威脅，機組人員遵照安全程序繼續飛往雅典，安全著陸後配合希臘當局行事。」聲明還說，機上乘客已正常下機。

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