為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好美！全球水下攝影大賽結果出爐 台灣攝影師這張螃蟹照奪第一

    台灣攝影師高國維以作品《鏡面反射》拿下2022海洋藝術大賽肖像組第一名。（圖翻攝自Underwater Photography Guide官網）

    台灣攝影師高國維以作品《鏡面反射》拿下2022海洋藝術大賽肖像組第一名。（圖翻攝自Underwater Photography Guide官網）

    2023/01/22 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」（cean Art Underwater Photo Competition）近日公布2022得獎名單，拿下「肖像組」（Portrait）第一名的是來自台灣的攝影師高國維（Kuo-Wei Kao）。

    由知名水下攝影愛好協會「水下攝影指南」（Underwater Photography Guide）主辦的海洋藝術水下攝影比賽，本月17日公布去年度大賽獲獎作品。這是該協會自2012年開始舉辦該賽事的第11屆比賽，來自全球96個國家地區的攝影師提供數千份作品激烈競爭，分為「廣角」（Wide-Angle Category）、「宏觀」（Macro）、「海洋生物行為」（Marine Life Behavior）、「肖像」、「水下保育」（Underwater Conservation）、「水下藝術」（Underwater Art）等項目。

    其中，「肖像組」由台灣攝影師高國維以作品《鏡面反射》（Mirror Reflection）拿下第一名。該作品是在台灣新北市坪林區的金瓜寮溪拍攝，主角乍看是上下顛倒疊在一起的2隻螃蟹，實際上畫面中只有一隻螃蟹，藉由平面鏡成像原理看到螃蟹的虛像。

    高國維透露，自疫情蔓延全球以來，他因為不能去國外潛水攝影而感到沮喪，但也因此有機會好好領略台灣之美，「有次我到了溪邊，發現不少漂亮的小螃蟹，於是我開始每週都帶著攝影器材到不同的地點觀察並嘗試拍攝溪流生態。經過數個月的努力，我終於捕捉到完美的反射效果，當我看到這張照片，我確信我做到了！」

    「水下攝影指南」表示，高國維因為該作品獲得印尼潛水勝地「藍碧島」（Lembeh Island）白沙灣度假村14天潛水套票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跨年夜大鬧北捷車廂！網紅攝影師遭起底「黑歷史」
    2023/01/04 05:50

    跨年夜大鬧北捷車廂！網紅攝影師遭起底「黑歷史」
    台科大設計系「五官Logo」 獲瑞士前衛藝術博物館永久收藏
    2022/12/15 14:16

    台科大設計系「五官Logo」 獲瑞士前衛藝術博物館永久收藏

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    台灣NO.1！飛羽攝影家陳承光 奪杜拜國際攝影獎首獎
    2019/03/13 14:24

    台灣NO.1！飛羽攝影家陳承光 奪杜拜國際攝影獎首獎
    亞洲第1人！台攝影師水下守6天 奪歐洲最大水攝比賽冠軍
    2019/02/26 06:50

    亞洲第1人！台攝影師水下守6天 奪歐洲最大水攝比賽冠軍

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播