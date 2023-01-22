好美！全球水下攝影大賽結果出爐 台灣攝影師這張螃蟹照奪第一

台灣攝影師高國維以作品《鏡面反射》拿下2022海洋藝術大賽肖像組第一名。（圖翻攝自Underwater Photography Guide官網）

2023/01/22 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」（cean Art Underwater Photo Competition）近日公布2022得獎名單，拿下「肖像組」（Portrait）第一名的是來自台灣的攝影師高國維（Kuo-Wei Kao）。

由知名水下攝影愛好協會「水下攝影指南」（Underwater Photography Guide）主辦的海洋藝術水下攝影比賽，本月17日公布去年度大賽獲獎作品。這是該協會自2012年開始舉辦該賽事的第11屆比賽，來自全球96個國家地區的攝影師提供數千份作品激烈競爭，分為「廣角」（Wide-Angle Category）、「宏觀」（Macro）、「海洋生物行為」（Marine Life Behavior）、「肖像」、「水下保育」（Underwater Conservation）、「水下藝術」（Underwater Art）等項目。

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其中，「肖像組」由台灣攝影師高國維以作品《鏡面反射》（Mirror Reflection）拿下第一名。該作品是在台灣新北市坪林區的金瓜寮溪拍攝，主角乍看是上下顛倒疊在一起的2隻螃蟹，實際上畫面中只有一隻螃蟹，藉由平面鏡成像原理看到螃蟹的虛像。

高國維透露，自疫情蔓延全球以來，他因為不能去國外潛水攝影而感到沮喪，但也因此有機會好好領略台灣之美，「有次我到了溪邊，發現不少漂亮的小螃蟹，於是我開始每週都帶著攝影器材到不同的地點觀察並嘗試拍攝溪流生態。經過數個月的努力，我終於捕捉到完美的反射效果，當我看到這張照片，我確信我做到了！」

「水下攝影指南」表示，高國維因為該作品獲得印尼潛水勝地「藍碧島」（Lembeh Island）白沙灣度假村14天潛水套票。

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