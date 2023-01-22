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    春節中國赴日遊客恐少於疫情前 箱根店家盼迎往年榮景

    日本觀光景點箱根往年春節以中國遊客為主，現況已不見熱鬧。（法新社）

    日本觀光景點箱根往年春節以中國遊客為主，現況已不見熱鬧。（法新社）

    2023/01/22 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國等地進入農曆春節長假，中國政府因尚未鬆綁海外旅遊政策，導致申請簽證遭限制，日本政府也針對中國入境遊客實施嚴格檢測，當局研判今年赴日的中國觀光客人數，將對比疫情發生前明顯減少。往年春節以中國遊客為主的觀光景點箱根，現況已不見當時熱鬧，當地店家則盼遊客早日回流，促進觀光財。

    《NHK》報導，中國政府持續實施海外旅遊限制，日本觀光局表示，2022年12月訪日的外國觀光客約137萬人，為2021年同期的113倍，但疫情前占整體外國觀光客約3成的中國旅客，如今只占約2%。其日本知名觀光景點箱根大受影響，目前仍不見中國遊客，其周邊商家期待未來開放能恢復榮景。

    對此，日本成田機場公司表示，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行的2019年春節前，包括港澳在內的中國航班每週約有370班，反觀今年航班數不到當年4成，預料今年來自中國的遊客不會大幅成長。

    箱根周邊經營鐵路及觀光船的公司表示，上個月針對旅客諮詢中心內的外國旅客發現，中國旅客只占整體約4%。其公司為做迎接準備，上個月已開始在箱根交通周遊券的網站，增加簡體中文及繁體中文的語言選項。

    小田急箱根控股公司職員市原健太則表示，雖然外國旅客數已漸漸回流，但仍不確定是否能達到疫情前的一半水準。「希望中國旅客早日回流，讓箱根重拾過往般熱鬧」。

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