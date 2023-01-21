龐皮歐憶疫情期間惹怒習近平 川普對他說：那天殺的傢伙討厭你

據龐皮歐回憶錄表示，習近平曾向川普抱怨對中國的不友善言論。（路透）

2023/01/21 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕有意挑戰2024美國總統大位的前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo ），他在川普政府時期的回憶錄即將出版。據外媒搶先掌握的內容指出，龐皮歐當年公開把新冠疫情在全球擴散的責任歸咎中國，引起中國國家主席習近平不滿。時任總統的川普遂對他說，「那天殺的傢伙討厭你！」（that fxxxxxg guy hates you！）。

綜合外媒報導，龐皮歐在其回憶錄《絕不退讓：為我所愛的美國奮鬥》（Never Give an Inch: Fighting for the America I Love，暫譯）談及新冠疫情報爆發初期，他在一場G7外長會議中譴責中國給出了關於新冠病毒的錯誤訊息，並以「武漢肺炎」稱呼病毒。

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龐皮歐的言論引發中方不滿，習近平隨後在與川普的通話中警告，此舉可能危害當時才簽署的美中第一階段貿易協議。川普對龐皮歐說，「我的好麥克，那天殺的傢伙討厭你！」

上述事件發生數日後，川普對龐皮歐提出更嚴厲的說詞，責備他惹怒習近平，「把我們都置於風險中。看在老天的份上，停止吧。」因為除了貿易協議外，當時美國正處於疫情爆發期，需要依靠中國協助才能解決醫療物資短缺問題。這也讓龐皮歐決定節制對中國的批評，「我們因為需要醫療設備，只能任由中共擺布。我為總統工作，並等待我的時機。」

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