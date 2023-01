龐皮歐憶疫情期間惹怒習近平 川普對他說：那天殺的傢伙討厭你

據龐皮歐回憶錄表示,習近平曾向川普抱怨對中國的不友善言論。(路透)

2023/01/21 15:47

〔即時新聞/綜合報導〕有意挑戰2024美國總統大位的前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo ),他在川普政府時期的回憶錄即將出版。據外媒搶先掌握的內容指出,龐皮歐當年公開把新冠疫情在全球擴散的責任歸咎中國,引起中國國家主席習近平不滿。時任總統的川普遂對他說,「那天殺的傢伙討厭你!」(that fxxxxxg guy hates you!)。

綜合外媒報導,龐皮歐在其回憶錄《絕不退讓:為我所愛的美國奮鬥》(Never Give an Inch: Fighting for the America I Love,暫譯)談及新冠疫情報爆發初期,他在一場G7外長會議中譴責中國給出了關於新冠病毒的錯誤訊息,並以「武漢肺炎」稱呼病毒。

請繼續往下閱讀...

龐皮歐的言論引發中方不滿,習近平隨後在與川普的通話中警告,此舉可能危害當時才簽署的美中第一階段貿易協議。川普對龐皮歐說,「我的好麥克,那天殺的傢伙討厭你!」

上述事件發生數日後,川普對龐皮歐提出更嚴厲的說詞,責備他惹怒習近平,「把我們都置於風險中。看在老天的份上,停止吧。」因為除了貿易協議外,當時美國正處於疫情爆發期,需要依靠中國協助才能解決醫療物資短缺問題。這也讓龐皮歐決定節制對中國的批評,「我們因為需要醫療設備,只能任由中共擺布。我為總統工作,並等待我的時機。」

