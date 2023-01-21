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    《異形》抱臉蟲降世？英國海灘驚現怪異遺骸

    詭異遺骸型神似經典科幻電影《異形》系列中的抱臉蟲（Facehugger）。（圖取自臉書）

    詭異遺骸型神似經典科幻電影《異形》系列中的抱臉蟲（Facehugger）。（圖取自臉書）

    2023/01/21 14:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《鏡報》19日報導，英國女子裘莉巴克（Julie Barker）近日在英格蘭東南部漢普郡（Hampshire）海灘發現一具詭異生物的遺骸，她在臉書貼出照片，引發網友熱議，甚至有人質疑是外星人骸骨，很多網友留言表示，該生物激似電影《異形》（Alien）中，那個會抱住人的臉然後轉移到人身體裡的「抱臉蟲 （facehugger）。

    據報導，裘莉巴克上週末陪同寵物狗散步時，意外發現這具仍保留皮膚的骨骸，所屬物種卻不得而知。她之後上載相片，希望網友能夠解答腦中疑問。

    她說：「我的狗引起了我的注意，我在想這是什麼東西，我起初以為它可能是溜冰鞋。但靠近後發現這可能是某種生物的軟骨，類似皮膚的東西看起來非常乾癟。」

    裘莉巴克的照片隨即引來網友議論紛紛，許多人都在猜測這是何種生物的屍體，其中有非常多留言表示該生物激似《異形》系列中的抱臉蟲。抱臉蟲在電影中的設定為異形卵孵化的產物，8條腿，尾巴細長，有點像長了尾巴的蜘蛛。符合照片中該生物的某些特徵。

    電影中的抱臉蟲在被害者身體內成長為破胸蟲的過程中，會將被害者的 DNA 與自身的 DNA 相融，並據以產生不同形態的破胸蟲及最終的成體。所以，如果被害者是狗，產生的破胸蟲及最終成體就會有狗的特徵，其餘依此類推。

    不過當地海洋生物學家費雷羅（Tim Ferrero）認為，遺骸應該來自背棘鰩（Thornback ray），因為其翅膀狀胸鰭在海中被咬去，故其遺骸才產生如此怪異形狀。

    電影《異形》系列中的抱臉蟲（Facehugger）。（圖翻攝自推特）

    電影《異形》系列中的抱臉蟲（Facehugger）。（圖翻攝自推特）

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