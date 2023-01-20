中國女行員捲款破千萬 整形潛逃25年創業成功仍落網

陳伊樂被逮捕。（圖翻攝自樂清市檢察院）

2023/01/20 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來偵破一起離奇案件，25年前，一名女子盜領銀行款項，她靠著整容和假身分證在他鄉重新生活，還創業成功，但如今依舊被執法單位逮捕。

綜合中媒報導，事件源起於1997年，當時高中畢業的陳伊樂在中國建設銀行工作，她偶然發現銀行電腦系統有漏洞，於是透過修改儲戶的存款數據，虛增存款金額，並提出398萬元人民幣（時年匯率約新台幣1353萬元）。

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鉅款到手後，陳伊樂隨即潛逃，她為了掩人耳目，到醫院進行整形手術，接著回到樂清市老家，把100多萬元藏在老家各處。隨後陳伊樂逃往福建，並用兄弟姊妹的名字開設4個戶頭，總共存進210多萬元，剩下40萬元她隨身攜帶。

陳伊樂透過假證件黃牛辦理新的身分證，拋下原本的家庭，在廣東以蔣小姐的身分重新開始生活，一逃就是25年，這段時間裡，陳伊樂創業成功，開了一家清潔用品公司，買了房子，還組成了新的家庭，直到落網前，丈夫和女兒都不知道她的真面目。

去年底，樂清市追逃辦終於逮到陳伊樂，並依貪汙罪起訴，另外她還涉及偽造身分證件罪、未離婚便與他人登記結婚的重婚罪等罪嫌，樂清市檢察院依法提起公訴。

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