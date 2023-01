驚！美咖啡得來速 驚傳男客企圖擄走性感女店員

2023/01/20 11:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓州16日凌晨發生一起隨機擄人案件,一名男顧客至當地知名咖啡店「豆基尼濃縮咖啡」(Beankini Espresso)的得來速窗口點餐時,趁女店員找錢遞給他時,竟突抓住女子手臂,試圖拉上車,所幸店員奮力掙扎才脫困,其過程都已被監視器拍攝,奧本地區(Auburn)警方接獲通報後,於17日至男子家中將他逮捕歸案,此事也迅速引起社會高度關注。

據《商業內幕》報導,檢視監視器影片,事發當時,一名手臂刺有汽車廠牌「雪佛蘭」(Chevrolet)刺青的男客人駕駛皮卡車,點了一杯飲料結帳後拿出一張5美元鈔票要求換錢,沒想到當店員遞回時,竟強拉她的手臂,揮舞著塑膠束帶,意圖綁架店員。

請繼續往下閱讀...

「豆基尼濃縮咖啡」為一間全女性經營的得來速咖啡店,服務員固定穿著比基尼或性感內衣面對客人,但也配備狼牙棒、電擊棒等防身工具,且店內裝設無聲緊急按鈕及全方位錄音錄影,避免有心人士動歪腦筋。

事發後,女店員匿名接受採訪時表示,這是「隨機行為」,希望男子能被繩之以法,避免其他人受害。並說明,店內老闆遵照安全優先原則,若員工遇到「問題客人」,店員有權以任何理由拒絕服務,也可自行決定以何種方式處理現場情況。

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA