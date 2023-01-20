驚！美咖啡得來速 驚傳男客企圖擄走性感女店員

美國一名男顧客至咖啡店「豆基尼濃縮咖啡」（Beankini Espresso）的得來速點餐時，試圖將女店員拉上車。（圖擷取自推特@AuburnWAPolice）

2023/01/20 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州16日凌晨發生一起隨機擄人案件，一名男顧客至當地知名咖啡店「豆基尼濃縮咖啡」（Beankini Espresso）的得來速窗口點餐時，趁女店員找錢遞給他時，竟突抓住女子手臂，試圖拉上車，所幸店員奮力掙扎才脫困，其過程都已被監視器拍攝，奧本地區（Auburn）警方接獲通報後，於17日至男子家中將他逮捕歸案，此事也迅速引起社會高度關注。

據《商業內幕》報導，檢視監視器影片，事發當時，一名手臂刺有汽車廠牌「雪佛蘭」（Chevrolet）刺青的男客人駕駛皮卡車，點了一杯飲料結帳後拿出一張5美元鈔票要求換錢，沒想到當店員遞回時，竟強拉她的手臂，揮舞著塑膠束帶，意圖綁架店員。

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「豆基尼濃縮咖啡」為一間全女性經營的得來速咖啡店，服務員固定穿著比基尼或性感內衣面對客人，但也配備狼牙棒、電擊棒等防身工具，且店內裝設無聲緊急按鈕及全方位錄音錄影，避免有心人士動歪腦筋。

事發後，女店員匿名接受採訪時表示，這是「隨機行為」，希望男子能被繩之以法，避免其他人受害。並說明，店內老闆遵照安全優先原則，若員工遇到「問題客人」，店員有權以任何理由拒絕服務，也可自行決定以何種方式處理現場情況。

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA — Auburn WA Police Dept （@AuburnWAPolice） January 17, 2023

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