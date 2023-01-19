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    印度情侶黏TT 騎車也要「熊抱熱吻」

    印度勒克瑙（Lucknow）的街道上，出現一對情侶「邊騎車親熱」，遭警方逮捕。（圖翻攝自推特@priyarajputlive）

    印度勒克瑙（Lucknow）的街道上，出現一對情侶「邊騎車親熱」，遭警方逮捕。（圖翻攝自推特@priyarajputlive）

    2023/01/19 14:52

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，印度北方邦勒克瑙（Lucknow）的街道上，出現一對情侶「邊騎車、邊熱吻」，男方催著油門向前，女方則一路與男友面對面「熊抱」跨坐，此誇張行徑，被後方民眾錄下，影片被上傳至社群平台，造成許多網友瘋傳，引來警方調查。

    據印度媒體《shiksha news》報導，騎車的男子為23歲維奇（Vikki），危險行為已觸犯機動車法（Motor Vehicle Act），及在公共場合從事淫穢等行為，將依據相關罪名起訴，同時，警方也當場將他逮捕。然而，女友則因尚未成年，目前已獲釋。許多網友看到此情侶誇張行為後，引起眾怒。

    對此，勒克瑙中央區警察局副局長阿帕娜拉（Aparna Rajat Kaushik）表示，警方接收到資訊後，第一時間已採取行動釐清案情，並沿路調監視器，確認情侶個別身分，隨後當場將他們逮捕歸案。

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