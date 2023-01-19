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    罹癌女「剃頭」爆哭 理髮師心疼陪她一起變光頭

    一名男性理髮師陪同罹癌女子一起剃成光頭，為鼓勵女子。（圖擷取自影片）

    一名男性理髮師陪同罹癌女子一起剃成光頭，為鼓勵女子。（圖擷取自影片）

    2023/01/19 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，美國網路論壇「Reddit」上流傳一則影片，內容為一名男性理髮師替罹癌女子剃髮，過程中女子忍不住情緒痛哭，理髮師擁抱以安慰她，之後拿起理髮電剪將自己的頭髮也剃成光頭，讓女子感動不已。此影片已獲得8萬多人推薦，且近2000名網友留言，其中有網友受到感動直呼，「有東西跑進我的眼睛裡了，讓我哭一分鐘」。

    據外媒《NDTV》報導，影片中一名女子因罹癌下定決心至理髮廳剃髮，原本她留著一頭烏黑的中長髮，過程中看見自己的頭髮漸漸被剃掉，多次掩面啜泣，完全剃成光頭後，更是在理髮師的懷中痛哭，理髮師聽信她的病況後，給了女顧客溫暖的擁抱，並親吻她的頭，之後拿起手中的電剪，開始將自己的頭髮剃光，以行動表示對女子的鼓勵，且環抱她一同看著鏡子，畫面相當感人。

    然而，在Reddit發文的原PO表示，影片中的女子為理髮師的女性友人，但此說法尚無法證實。

    不少網友看到影片後深受感動，「他抱著她、安慰她的方式讓我感動了，這是真正的美好」、「有東西跑進我的眼睛裡了，讓我哭一分鐘」、「理髮師體現正確的做法，為他的善心和他的顧客獻上祝福，願她能完全康復」、「他做得太棒了，給了癌症患者很大的信心」、「我們的世界需要更多這樣的事」、「影片中的每一個過程都讓我想哭」。

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