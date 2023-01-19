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    Netflix徵私人飛機空服員！年薪最高破千萬台幣 徵才條件曝光

    Netflix為旗下私人飛機招募空服員，正式雇員1年最高可獲38萬5千美元（約新台幣1170萬元）。空服員示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    Netflix為旗下私人飛機招募空服員，正式雇員1年最高可獲38萬5千美元（約新台幣1170萬元）。空服員示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/01/19 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕串流媒體巨擘Netflix正為旗下私人飛機招募空服員，正式雇員1年最高可獲38萬5千美元（約新台幣1170萬元），消息曝光引發外界矚目。

    綜合外媒報導，Netflix官網近日公告旗下航空部門招募空服員，該職位派駐美國加州聖荷西國際機場，需在美國境內外旅行。Netflix正在尋找具備「獨立判斷、謹慎和出色客戶服務技巧」的候選人，並指出意者應能夠「在很少指導和很多自我激勵的情況下工作」。

    公告提到，此職位整體市場薪水範圍通常為6萬美元（約新台幣182萬元）至38.5萬美元（約新台幣1170萬元），市場範圍取決於總薪酬而非只有基本工資，與Netflix的薪酬理念一致，並指出將考量背景、經驗與技巧等因素來決定員工薪水。

    Netflix航空部門提供卓越、安全、保密的航空運輸，飛行團隊將協助Netflix有效率到達世界各地並繼續創造歡樂。

    招聘內容列出12點職責與要求，空服員在超中型噴氣式飛機的職責包含起飛前檢查所有駕駛艙、客艙以及走廊的緊急設備，還必須在飛機裝載與儲存時能夠舉起與攜帶重達13.6公斤的物品等。

    據悉，影集《怪奇物語》製作團隊在全球有30個辦公處，包括馬德里、首爾、東京、墨西哥、倫敦等。

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