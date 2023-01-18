淫師揪放學「補習」！ 啪啪10女生 誤將性愛片傳校內群組......

泰國呵叻府一名狼師與多名女學生發生不倫關係，還偷偷拍下性愛片收藏，日前卻誤將不雅片外流，在網上瘋傳。（圖翻攝自推特）

2023/01/18 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）某中學近日爆出違反師生倫理的禁忌醜聞，一名在校內教導美術科目的男性教師涉嫌與多達10名女中學生發生性關係，還會偷拍下性愛影片。這起事件之所以東窗事發，據悉是該名男師誤將不雅片傳到學校群組，消息曝光後引爆輿論撻伐。

綜合泰媒報導，這起荒謬事件發生在呵叻府暖頌縣（Non Sung），當事男師今年37歲，約莫5年前到這所中學擔任美術老師，並兼任學校樂隊指導老師。沒想到男師卻藉職務之便與女學生搞曖昧，以放學後「加緊排練」為由，先後與10名15至18歲的女學生發生性關係，還偷偷將不倫過程拍下收藏。

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《曼谷郵報》 引述呵叻府中學教育辦公室主任Sawat Luecha的消息指出，該名男師與學生發生關係的不雅影片是在本月15日於網上瘋傳。涉案男師日前被學校指派負責剪輯校內活動的影片，男師卻誤將性愛影片剪進去傳到校內群組，因而東窗事發，事後在網上進一步傳開。Sawat Luecha表示，中學教育辦公室已成立委員會調查此事並向事發學校校長究責，目前涉案男師已被解僱。

據悉，醜聞曝光後，該男師一度持刀刺自己左胸，企圖自殘或輕生來逃避罪責。不過，鄰居發現，馬上將他送到當地醫院，目前已出院，被警方依侵害未成年身心權益及散布色情內容等罪逮捕。

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