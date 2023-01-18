失傳百年！牛頓《光學》珍本 下月拍賣估值1394萬

英國物理學家牛頓（Isaac Newton）的著作《光學》（Opticks）1717年再版時，他個人所留下的2本副本中的其中1本，在失蹤逾1個世紀後於近日被發現，將於2月3日至5日於舊金山珍本圖書博覽會上拍賣，預計可以拍出46萬美元（1394萬台幣）的高價。（擷取自網路）

2023/01/18 18:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國物理學家牛頓（Isaac Newton）1704年以英語出版著作《光學》（Opticks），1717年再版時，他個人所留下的2本副本中的其中1本，在失蹤逾1個世紀後於近日被發現，將於2月3日至5日於舊金山珍本圖書博覽會上拍賣，預計可以拍出46萬美元（1394萬台幣）的高價。

根據科學新聞網站Live Science週三（18日）報導，牛頓透過《光學》這本書分析了光的基本性質，被認為是科學革命的3大光學著作之一。這本遺失已久的《光學》副本，是美國科羅拉多大學榮譽教授和藏書家狄勞拉（David DiLaura）在疫情期間整理收藏品時發現的。

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狄勞拉在整理他的藏書時，發現20年前僅花幾美元自英國蘇塞克斯郡1家骨董書商所買的這本《光學》副本。該書的藏書票顯示，它是1717年印刷的第2版，之前由1位名叫詹姆士．馬斯格雷夫（James Musgrave）所有，但仔細檢查後發現了第2張藏書票，表明它的再前1位所有人是查爾斯．哈金斯（Charles Huggins）。

在研究馬斯格雷夫和哈金斯的名字後，狄勞拉了解到，牛頓在1727年沒有立下遺囑的情況下去世後，他的書籍和其他財產被1個名叫約翰．哈金斯（John Huggins）的人收購，並作為禮物送給在牛津郡擔任校長的兒子查爾斯．哈金斯。這些物品後來再傳給查爾斯．哈金斯的繼任者詹姆士．馬斯格雷夫，並代代相傳，直到1920年有大量物品被出售。這本《光學》副本在被狄勞拉發現之前被認為已經遺失了。

牛頓的《光學》於1704年首度出版，是這位物理學家數十年來對光性質研究的結晶，與他更著名的《數學原理》用拉丁文寫成不同的是，《光學》是用通俗白話的英文寫成，使更多讀者可以理解。

狄勞拉發現的《光學》副本，被認為是牛頓所擁有的2本個人版本之一，另外1本充滿了註釋、編輯和旁註，保存在加州漢停頓圖書（Hungtinton Library）館內。牛頓所著書籍的初版和個人副本非常稀有，預計都可以賣到高價。2016年，牛頓《數學原理》的拉丁文初版在紐約佳士得拍賣行以370萬美元賣給了1位未透露姓名的買家，創下史上拍賣價格最高的科學書籍。

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