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    春節人潮大移動 中國每日染疫死亡人數上修至3.6萬人

    英國健康數據分析公司Airfinity發布最新預測指出 ，在農曆春節假期期間，中國每天可能有3.6萬人死於武漢肺炎。（路透）

    英國健康數據分析公司Airfinity發布最新預測指出 ，在農曆春節假期期間，中國每天可能有3.6萬人死於武漢肺炎。（路透）

    2023/01/18 17:04

    〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，據英國健康數據分析公司Airfinity發布的最新預測報告，農曆春節假期期間，中國每天可能有3.6萬人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），成為疫情大流行最致命的時期之一。

    Airfinity是在去年12月29日的估計基礎上，上修中國每日死亡人數1.1萬人，這個上修數據表明，中國疫情爆發的速度驚人，而且缺乏關於疫情如何在中國傳播的明確訊息。Airfinity表示，這次更新是基於中國各省的數據以及其他清零國家首次解除防疫措施後的死亡率數據。

    Airfinity指出，中國可能經歷時間更久、更嚴重的一波武肺疫情，因為數百萬民眾在農曆春節這各傳統節日返鄉與家人團聚，助長了病毒的傳播速度。

    Airfinity分析主任林利（Matt Linley）表示，預估未來2週中國的醫療保健系統將承受重大負擔，由於醫院人滿為患和缺乏照顧，許多可治療的患者很可能會死亡。

    Airfinity 估計，自去年12月以來，中國的武肺累計死亡人數為60.8萬人，但根據中國官方公布的數據，在這波疫情爆發的前5週，中國僅將近6萬名住院患者死亡。

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