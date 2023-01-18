中共令死亡證明避提染疫 外媒曝多位醫師證實

路透社採訪多位中國公私立醫院的醫師指出，確實接獲當局下令，開具病患的死亡證明要避提染疫，若主治的醫師認為患者是染疫死，則必須上報並經由專家會診才能下定論。（歐新社）

2023/01/18 13:43

〔中央社〕路透社採訪多位中國公私立醫院的醫師指出，確實接獲當局下令，開具病患的死亡證明要避提染疫，若主治的醫師認為患者是染疫死，則必須上報並經由專家會診才能下定論。

報導說，首都北京市疫情高峰之際，當地某家私立醫院的急診室裡忙得不可開交，值班醫生眼光掃過有張經列印的告示，提醒醫師開具死亡證應儘量避免提及因染疫而導致呼吸衰竭。

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報導說，路透社也親眼目睹這張告示的副本，上頭還寫著，若病故的病患生前即罹患基礎疾病，應註明這就是主要死因。

路透社目睹的這張告示副本另指出，若醫師認為是染疫造成肺炎致死，斷定染疫死之前必須先上報主管，並由主管安排兩個等級的專家會診，才能下定論。

位於華東浙江省寧波市的某個資深醫師表示，當地醫護被告知，指稱某人染疫死要審慎，若打算判定患者染疫死務必要取得核可，並說開具因其他疾病而身故的死亡證明，並未要求同等級的慎重。

來自中國不同公立醫院的6個醫師告訴路透社，他們曾被口頭告知類似的指令，或是知情各自所在的醫院裡有這樣的政策。

上述受訪的醫師未被授權可接受媒體訪問而無法具名，不過當中有人透露，雖不曉得來自哪個部門，但被告知這道指令源於政府。在中國，這是當局下達政治敏感的指示時常見情況。

另有7位民眾告訴路透社，他們拿到醫院給近期病故至親開具的死亡證明，完全沒有提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病），即使喪命的親友生前經檢測確診，或是出現染疫的症狀。

還有若干染疫死的患者親屬說，死亡證明不但沒有提及COVID-19，甚至人到醫院時已浮現疑似染疫的呼吸道症狀，醫護卻沒有執行應有的檢測。

路透社披露中共當局下達的這番指令，已招致全球公衛專家與世界衛生組織（WHO）抨擊，因去年12月北京當局放寬防疫管制後中國疫情大爆發，而中國政府一直刻意低估染疫死的病例數。

中國官方15日聲稱，過去一個多月間，中國醫療機構累計發生在院的染疫死亡病例共5萬9938例，不過這數據仍低於國際間專家的評估，並說今年中國染疫死的病例數可能會超過百萬。

像是英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2萬5000例。

Airfinity說，累計自2022年12月7日以來的染疫死亡人數已增至58萬4000人。預計全中國至4月底累計染疫死亡病例將達170萬人。

路透社報導說，紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）公共衛生學系教授貝克（Michael Baker）表示，相較於中國居高不下的染疫程度，官方更新的染疫死病例數看來還是偏低。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠指出，無法確知中國新公布的數據是否真能反映確切染疫死數，部分原因在於當局公布的將近6萬染疫死只限於醫院。

有關以上種種質疑，中國疾病預防控制中心與國家衛健委都沒有回覆路透社的置評請求。

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