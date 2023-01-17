智利出土7千萬年前大盜龍化石 身長10公尺

科學家正在智利巴塔哥尼亞地區開挖除了南極洲以外，地球紀錄中最南端的恐龍化石，包括在恐龍大規模滅絕之前，可能主導該地區食物鏈的大盜龍（megaraptor）的化石。（路透）

2023/01/17 18:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據路透報導，科學家正在智利巴塔哥尼亞地區開挖除了南極洲以外，地球紀錄中最南端的恐龍化石，包括在恐龍大規模滅絕之前，可能主導該地區食物鏈的大盜龍（megaraptor）的化石。

路透引述《南美地球科學雜誌》報導指出，大盜龍是1種食肉恐龍，在大約7000萬年前的白堊紀時期生活在南美洲的部分地區，科學家在智利巴塔哥尼亞地區發現的大盜龍化石長達10公尺。

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智利南極研究所（INACH）主任萊佩（Marcelo Leppe）表示：「我們還漏了一塊化石。我們知道哪裡有大型哺乳動物，哪裡也會有大型肉食動物，但我們還沒有找到。」

在2016年至2020年間，在智利最南端的麥哲倫盆地（Magallanes Basin）齊納斯河谷（Rio de las Chinas Valley）發現的這些化石，其中還包括一些不尋常的半鳥龍（unenlagia）和類迅猛龍化石，牠們很可能長有羽毛。

智利大學研究員阿穆迪歐（Jared Amudeo）表示，這些化石具有阿根廷或巴西挖掘出的恐龍化石所沒有的一些特徵，「牠可能是一個新物種，或者屬於另一個有密切關係的恐龍家族」，這需要更多確切的證據來證明。

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