太危險！美國尿布娃樓梯間持槍嬉戲 老爸疏於照顧被捕

2023/01/17 15:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名還穿著尿布的小男孩被鄰居目睹拿著槍在公寓樓梯間嬉戲,警方已於日前逮捕男童父親;據悉,男童父親被控犯下重罪,且疑似沒有保釋金,監視器錄下的畫面也在美國電視節目《巡邏:現場直播》播出。

綜合外媒報導,現年45歲的奧斯本(Shane E. Osborne)居住在美國印第安納州,警方表示奧斯本已被逮補,並於當地時間17日參加聽證會,因為他疏於照顧自己的兒子。

據了解,奧斯本在接受警方偵訊時表示並無擁有任何槍枝,然而《巡邏:現場直播》電視節目發布聲明稿反擊,表示警察到場查看鄰居的監視畫面時,親眼目睹男童獨自在樓梯間持槍玩耍。

警方於事後在奧斯本家中找到一把手槍,而奧斯本現在將面臨疏於撫養兒童的重罪指控。

WTF!! Indiana: This past Saturday, a little boy in diapers seen on security cam waving a loaded 9mm pistol and pulling the trigger. Luckily, there were no round in the chamber. Shane Osborne, 45, faces a charge of felony neglect of a child dependent. #OnPatrolLive pic.twitter.com/umPoo52bdy