太危險！美國尿布娃樓梯間持槍嬉戲 老爸疏於照顧被捕

美國一名男童在公寓樓梯間玩槍嬉戲，警方隨後逮捕其父。（圖擷取自「@DeL2000」推特）

2023/01/17 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名還穿著尿布的小男孩被鄰居目睹拿著槍在公寓樓梯間嬉戲，警方已於日前逮捕男童父親；據悉，男童父親被控犯下重罪，且疑似沒有保釋金，監視器錄下的畫面也在美國電視節目《巡邏：現場直播》播出。

綜合外媒報導，現年45歲的奧斯本（Shane E. Osborne）居住在美國印第安納州，警方表示奧斯本已被逮補，並於當地時間17日參加聽證會，因為他疏於照顧自己的兒子。

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據了解，奧斯本在接受警方偵訊時表示並無擁有任何槍枝，然而《巡邏：現場直播》電視節目發布聲明稿反擊，表示警察到場查看鄰居的監視畫面時，親眼目睹男童獨自在樓梯間持槍玩耍。

警方於事後在奧斯本家中找到一把手槍，而奧斯本現在將面臨疏於撫養兒童的重罪指控。

WTF!! Indiana: This past Saturday, a little boy in diapers seen on security cam waving a loaded 9mm pistol and pulling the trigger. Luckily, there were no round in the chamber. Shane Osborne, 45, faces a charge of felony neglect of a child dependent. #OnPatrolLive pic.twitter.com/umPoo52bdy — DeL2000 （@DeL2000） January 17, 2023

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