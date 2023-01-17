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    余茂春：台灣、中國雖屬儒家文明 卻是不同文化、政治實體

    美國國務院前中國政策顧問余茂春，日前分享自己去年在紐約的演說內容，提到台灣和中國存在巨大差異。（中央社資料照）

    美國國務院前中國政策顧問余茂春，日前分享自己去年在紐約的演說內容，提到台灣和中國存在巨大差異。（中央社資料照）

    2023/01/17 15:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國評論刊物「TELOS」日前上傳美國國務院前中國政策顧問余茂春2022年在紐約發表的公開演說，內容提到「雖然台灣和中國都有儒家文明，但兩者仍有極大差距」；並指出台灣和中國的關係和南北韓兩國相似，因為「它們是具有不同文化和政治現實的實體」。

    余茂春曾在2022年3月在紐約一場公開論壇以「逃離文明的困境」為題發表演說，影片隨後被上傳至YouTube，余本月17日也在自己的推特上分享這份被收錄進「TELOS」 的演說內容。

    余茂春指出，「文明」代表社會歸屬感，擁有相同價值觀、美學、宗教和知識的人們形成文明集團，人們在彼此身上找到屬於自己的歸屬感。但他認為，使用區分文明的方式去理解這世界「是有缺陷的」。

    他列舉「伊斯蘭文明、基督教文明、儒家文明」為例，即便台灣和中國都有儒家文明，但「台灣和中國仍存在巨大差異」；就好比南北韓，雖然文明相似，但仍不改「它們是具有不同文化和政治現實的實體」的事實。

    余也提到俄烏戰爭，俄羅斯總統普廷正以「文明」之名進行侵略，因為普廷認為「烏克蘭和俄羅斯共享斯拉夫文明」，藉此合理化俄羅斯的軍事動行動，烏克蘭全力反擊俄羅斯則是為了奪回「文明歸屬感」。

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