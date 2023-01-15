2050年全球16億老年人口 聯合國：各國須制定相關政策應對

聯合國發布最新報告，預測2050年將有16億老年人口。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2023/01/15 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕根據聯合國最新報告，未來全球65歲以上的老年人口數量將增加至16億，屆時將佔全球人口16%以上。聯合國呼籲，所有國家都需要制定新的社會和經濟政策，為「高齡化」社會做好準備，同時減低高齡化社會帶來的負面影響。

聯合國「經濟和社會事務部」（United Nations Department of Economic and Social Affairs）於12日公布最新報告，歐洲和北美的2021年人民平均年齡為40歲，預計將在2050年攀升至46歲。報告也預估拉丁美洲和加勒比海國家的平均年齡會快速上升至40歲。

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「經濟和社會事務部」所長威爾莫斯（John Wilmoth）在記者會上表示，老齡化社會反映人類在延長壽命這方面取得巨大成功，以至於現今社會擁有眾多老年人口。

此外，雖然高齡化社會是全球趨勢，並不代表每個國家的老年人口處境皆一致；該報告指出，為縮小高齡人口的財富差距，各國需要針對老年人規劃長期投資。不只是已步入高齡社會的國家，人口年齡相對年輕的國家亦須接受高齡化社會即將到來的現實，做好充足準備。

高齡化社會帶來一系列前所未有的挑戰，包括養老金和醫療體系面臨更大壓力，以及勞動力萎縮和性別不平等情況加劇。聯合國敦促世界各國制定新政策，以減少高齡化社會帶來的負面影響。

聯合國建議改革養老金制度，提高退休年齡、將養老金適用對象擴及至所有老年人；降低老年人口就業的年齡限制，並支持老年人口持續學習、發展技能。

同時，也需為婦女和被排除在勞動市場之外的弱勢群體（例如身心障礙人士）創造就業機會。依法制定長照政策，為長照人員提供訓練和支持系統，且建立認證和監測的有效機制，確保長照品質。

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