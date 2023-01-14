太天真！奉送中國軍事科技 美CRSI：德國學者警戒非常低

德國學界對中國軍民融合的戒心太低，無意間參與中國軍事科技的研發。（路透）

2023/01/14 23:11

〔編譯魏國金／台北報導〕德國之聲中文網報導，美國「科研安全與誠信中心」（CRSI）檢視近幾年德國與中國學術合作計畫，發現不少德國學者與中國軍方關係密切的機構及學者進行合作，共同發表多達數百篇學術論文。報告說，德國學界對中國的軍民融合政策太過天真，對中國的警戒程度非常低。

德國之聲指出，根據德《法蘭克福匯報》報導，CRSI創辦人斯托夫（Jeff Stoff）12日發表該報告，表示近幾年有數百篇德中合作的學術論文，出現與中國軍事科技相關的中方學者名字，有些學者甚至任職「中國空氣動力研究與發展中心」這樣的機構，而該單位參與中國高超音速武器的研發。

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斯托夫說，德國學者往往不清楚中方合作者的背景，而且中國科研機構的英語網站內容常與中文網站不相符。

斯托夫的研究對象包括德國高等學校、企業與政府的科研機構。報告舉例，德國聯邦材料研究與檢驗中心（BAM）曾發表至少7篇關於不同混合材料燃燒與爆炸過程的論文，「中國空氣動力研究與發展中心」以及一些和中國軍方密切聯繫的科研機構學者也在論文之列。

報告也說，一些德國學者發表的論文將中方機構標註為唯一資助人。比如，德國聯邦物理科技研究所的1篇論文就是由中國國家軍委資助，中方作者則來自與軍方密切聯繫的科研單位。

被該報告點名還包括慕尼黑理工大學（TUM）等頂尖學府。該校回應說，自由選擇科學研究的合作夥伴也是科研自由的一部分；和與中國軍方有關聯的科研機構進行合作並不令人擔憂，因為所有研究成果都會公開發表，「這不會是什麼機密的科研成果，而是在拓展全人類的知識界限」。

特里爾大學（Universität Trier）漢學家韓博天（Sebastian Heilmann）指出，以TUM代表的德國科學界「實在太天真、與現實脫節」。他說，德國科學界根本不瞭解中國有著迥然不同的科研體制，科研是為政治目標服務的。一些德國科學家對北京力推的軍民兩用、軍民融合政策視而不見，況且並非所有科研成果都會公開發表。

德國利奧波第納國家科學院（Leopoldina）與德國科學基金會（DFG）近期呼籲德國學者警惕自由學術之成果存在被濫用的風險。不過斯托夫認為，德國現行法規「完全不足或不具可操作性」。他在報告中說，德國現行法律「部分容忍了不道德行為，因此這些行徑今後仍將「以驚人的規模持續下去」。

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