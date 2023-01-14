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    紐西蘭頻陷蛋荒危機！改變飼養方式 養殖戶左右為難

    紐西蘭近期又爆發「缺蛋荒」，自政府十年前提出禁止籠飼雞蛋的政令後，許多養雞戶選擇退出或採取轉型散養方式，造成雞蛋時常供應不足，價格上漲。（美聯社資料照）

    紐西蘭近期又爆發「缺蛋荒」，自政府十年前提出禁止籠飼雞蛋的政令後，許多養雞戶選擇退出或採取轉型散養方式，造成雞蛋時常供應不足，價格上漲。（美聯社資料照）

    2023/01/14 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭近期又爆發「缺蛋荒」，自政府十年前提出禁止籠飼雞蛋的政令開始，加上2017年起，動物保護組織「停止工廠養殖」（Stopping Factory Farming）在紐西蘭各地抗議籠飼雞後，各大超市（包括連鎖速食店）紛紛制定了拋棄籠飼雞蛋的時間表，造成許多養雞戶退出或採取轉型成散養方式，造成雞蛋供應不足，價格上漲。

    綜合外媒報導，紐西蘭原本有300萬隻以上的母雞供商業產蛋，但由於十年前首次提出的禁令在今年1月正式實施，禁止養雞戶在排列緊密的層架式雞籠裡養雞，只能使用稀疏分散的雞籠或散養母雞，導致產蛋雞的數量直線下降。

    據調查，75%以上的紐西蘭養雞戶不得不停止生產或另尋他法。目前紐西蘭的產蛋雞總數已降至不足250萬隻，直接導致雞蛋供不應求，超市貨架上空空如也，不得不對消費者限購雞蛋。

    該禁令源於動物福利組織的要求，早在1992年，瑞士就成為首個禁止使用層架式雞籠的國家，包括英國在內的部分歐洲國家也在2012年實施該禁令。在生產方式的變化下，一些養雞戶退出，另一些則必須投資土地和設備以改造養雞場，也導致雞蛋時常出現供應不足和價格上漲的狀況。

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