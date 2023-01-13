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    網傳「中國福建號大勝美國軍艦」 查核中心：錯誤訊息

    近日社群媒體上流傳「中國福建號大勝美國軍艦」的訊息，經查證，網傳內容是錯誤訊息。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    近日社群媒體上流傳「中國福建號大勝美國軍艦」的訊息，經查證，網傳內容是錯誤訊息。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    2023/01/13 17:56

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳「中國福建號大勝美國軍艦」的訊息，內容稱中國的軍艦福建號設備齊全，大勝美國軍艦。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。

    事實查核平台《MyGoPen》12日發布報告指出，最近社群平台上出現「中國福建號大勝美國軍艦」的訊息，內容稱美國軍艦設備比不上中國福建號軍艦，並附上兩艘軍艦的衛星空拍圖當做對比。

    《MyGoPen》搜查網傳圖片，再到中國網站「知乎」、越南新聞網站《Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến》、韓國媒體《朝鮮日報》軍事記者庾龍源的軍事網站、美國工程公司「Whitman, Requardt & Associates」都有找到極為相似的圖片，根據這些網站介紹，可以知道網傳圖片中的兩艘航艦應該都屬於美國海軍，而衛星圖的拍攝地點在紐波特紐斯海軍造船廠。

    分析網傳圖片的軍艦特徵，左邊是福特號航空母艦（CVN-78），右邊則是甘迺迪號航空母艦（CVN-79），兩艘都不是中國的福建號航空母艦。

    《MyGoPen》綜合以上認定，網傳「中國福建號大勝美國軍艦」的訊息是錯誤訊息。

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