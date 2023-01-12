為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類？ 查核：虛構假訊息

    網傳「世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類」。經查證，網傳內容完全是編造。（圖擷自「TFC台灣事實查核中心」網站）

    網傳「世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類」。經查證，網傳內容完全是編造。（圖擷自「TFC台灣事實查核中心」網站）

    2023/01/12 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一訊息稱「世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類」。事實查核機構查證後指出，網傳內容完全是編造，因此為錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」今（12）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自1月起流傳一段文字，大意為：「世界經濟論壇總裁史瓦布說戀童癖必須正常化並且會拯救人類，這是人權......現在全世界都需要推戀童癖合法化」

    該傳言同時附上一文章連結，內容大意為世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類，呼籲與兒童的性行為合法化，反對戀童癖的法律侵犯人權。

    該連結所導入網站「News Punch」，可找到於1月3日發布標題〈世界經濟論壇稱戀童癖將拯救人類〉文章，不過該文在描述世界經濟論壇訊息時，並未清楚指名發布上述訊息的時間、地點或管道。此外，該網站介紹中，沒有任何新聞編輯團隊的資訊，僅稱News Punch是致力於報導主流媒體迴避新聞的一美國媒體。

    查核中心以「News Punch」檢索網路，發現該網站前身是一著名網路假訊息傳播網站，查核中心推測該網站為避開事實查核系統，所以更改網域名稱。

    另外，查核中心檢視世界經濟論壇官網、推特，以及世界經濟論壇創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）的推特，完全沒已出現該網傳內容。

    查核中心綜合以上認定，網傳內容完全是編造，世界經濟論壇從未發表過任何此類聲明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網傳「中國稱太空轟炸機試驗成功」圖片 查核：遊戲畫面
    2023/01/12 23:21

    網傳「中國稱太空轟炸機試驗成功」圖片 查核：遊戲畫面
    謠言終結站》五胞胎娶五胞胎？查核中心：網路瘋傳影片是「後製」
    2023/01/12 16:43

    謠言終結站》五胞胎娶五胞胎？查核中心：網路瘋傳影片是「後製」

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    謠言終結站》Paxlovid無人體試驗、有劇毒？錯誤傳言
    2023/01/12 05:30

    謠言終結站》Paxlovid無人體試驗、有劇毒？錯誤傳言
    世界經濟論壇：能源、糧價將續漲 生活成本危機成全球最大風險
    2023/01/12 00:29

    世界經濟論壇：能源、糧價將續漲 生活成本危機成全球最大風險

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    第4次染疫症狀更嚴重、艾草薰蒸可抗疫？ 專家籲勿輕信
    2023/01/11 11:24

    第4次染疫症狀更嚴重、艾草薰蒸可抗疫？ 專家籲勿輕信
    謠言終結站》電熱水壺燒水引發腎病？錯誤訊息
    2023/01/11 05:30

    謠言終結站》電熱水壺燒水引發腎病？錯誤訊息
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播