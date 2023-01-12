世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類？ 查核：虛構假訊息

網傳「世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類」。經查證，網傳內容完全是編造。（圖擷自「TFC台灣事實查核中心」網站）

2023/01/12 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一訊息稱「世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類」。事實查核機構查證後指出，網傳內容完全是編造，因此為錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」今（12）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自1月起流傳一段文字，大意為：「世界經濟論壇總裁史瓦布說戀童癖必須正常化並且會拯救人類，這是人權......現在全世界都需要推戀童癖合法化」

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該傳言同時附上一文章連結，內容大意為世界經濟論壇宣布戀童癖將拯救人類，呼籲與兒童的性行為合法化，反對戀童癖的法律侵犯人權。

該連結所導入網站「News Punch」，可找到於1月3日發布標題〈世界經濟論壇稱戀童癖將拯救人類〉文章，不過該文在描述世界經濟論壇訊息時，並未清楚指名發布上述訊息的時間、地點或管道。此外，該網站介紹中，沒有任何新聞編輯團隊的資訊，僅稱News Punch是致力於報導主流媒體迴避新聞的一美國媒體。

查核中心以「News Punch」檢索網路，發現該網站前身是一著名網路假訊息傳播網站，查核中心推測該網站為避開事實查核系統，所以更改網域名稱。

另外，查核中心檢視世界經濟論壇官網、推特，以及世界經濟論壇創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）的推特，完全沒已出現該網傳內容。

查核中心綜合以上認定，網傳內容完全是編造，世界經濟論壇從未發表過任何此類聲明。

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