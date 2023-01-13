游不回大海！抹香鯨「小淀」迷航大阪 日海上保安證實死訊
2023/01/13 17:43
〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪灣淀川河口9日出現一隻「迷途鯨魚」，外界從其身型特徵推斷應是一頭抹香鯨。消息曝光後，吸引不少民眾到場圍觀，甚至替牠取了個暱稱「小淀」（淀ちゃん），希望牠能早日回歸大海，但連日下來小淀的身體越來越虛弱，並在今（13）日由大阪海上保安監部證實死訊。
綜合日媒報導，鯨魚「小淀」在9日當天出現在大阪市中心的淀川河口。專家研判，一般鯨魚進入大阪灣的淺水區並不尋常，可能是在覓食過程中失去方向感，因而誤闖灣區。起初「小淀」仍有嘗試掙扎，但隨著日子過去，在11日晚間開始便不再游動或移動尾鰭，活動量大幅下降。
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報導指出，大阪海上保安監部今早見「小淀」都沒有任何動作，便派人與專家搭乘小船上前確認，結果證實「小淀」已經死亡，當局目前正持續討論如何處理鯨魚遺體，有官員則呼籲應盡速打撈，避免影響附近船隻出入。
今月9日に大阪湾の淀川の河口付近で見つかったクジラは潮を吹くなどの動きがなく、13日、大阪市が専門家とともに現場で状態を確認しました。その結果、クジラは死んだことが確認されたということで、大阪市が今後の対応を検討しています。https://t.co/yYHXv9hIgf#nhk_video pic.twitter.com/5jfHTiHM8H— NHKニュース （@nhk_news） January 13, 2023