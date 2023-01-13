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    游不回大海！抹香鯨「小淀」迷航大阪 日海上保安證實死訊

    大阪海上保安監部今證實，日前迷航於大阪灣淀川河口的抹香鯨「小淀」已經死亡。（圖翻攝自推特）

    大阪海上保安監部今證實，日前迷航於大阪灣淀川河口的抹香鯨「小淀」已經死亡。（圖翻攝自推特）

    2023/01/13 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪灣淀川河口9日出現一隻「迷途鯨魚」，外界從其身型特徵推斷應是一頭抹香鯨。消息曝光後，吸引不少民眾到場圍觀，甚至替牠取了個暱稱「小淀」（淀ちゃん），希望牠能早日回歸大海，但連日下來小淀的身體越來越虛弱，並在今（13）日由大阪海上保安監部證實死訊。

    綜合日媒報導，鯨魚「小淀」在9日當天出現在大阪市中心的淀川河口。專家研判，一般鯨魚進入大阪灣的淺水區並不尋常，可能是在覓食過程中失去方向感，因而誤闖灣區。起初「小淀」仍有嘗試掙扎，但隨著日子過去，在11日晚間開始便不再游動或移動尾鰭，活動量大幅下降。

    報導指出，大阪海上保安監部今早見「小淀」都沒有任何動作，便派人與專家搭乘小船上前確認，結果證實「小淀」已經死亡，當局目前正持續討論如何處理鯨魚遺體，有官員則呼籲應盡速打撈，避免影響附近船隻出入。

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